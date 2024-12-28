Таллиннская инди-группа Lemon Trees выпустила новый альбом „Бытовой символизм“

На пластинку попали семь композиций, выполненных в разных стилях: от эмбиента и пост-рока до танго и дрим-попа. Есть на альбоме и произведение в жанре spoken word, записанное в коллаборации с известными эстонскими поэтами П.И. Филимоновым и Антипой Молчуном.

Почти все треки записаны на студии 100 Gramm Records: запись, сведение и мастеринг выполнил саунд-продюсер Александр Енотов. Трек Berlin — запись, сведение и мастеринг выполнил клавишник группы Сергей Немайер на студии promotion.design studio. Оформление альбома создала бессменный фотограф, дизайнер и автор клипов группы Диана Дидык. Она также оформила пластинки Lemon Trees Hollow Moon Tales, Random Years и все синглы коллектива.

Lemon Trees играют жизнеутверждающий пост-панк и инди-рок, динамичные и яркие песни с искрящимися, звенящими гитарами и запоминающимися мелодиями. Школа 80-х. Университеты 90-х. Среди влияний легко угадываются U2 и The Smiths. Сами участники группы описывают свою музыку так: „Это звучит, как если бы Роберт Смит всегда оставался счастливым“.

Послушать и скачать альбом Lemon Trees — „Бытовой символизм“ можно на Bandcamp:

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