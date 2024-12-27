Заплатила за подписку Netflix с лотерейного выигрыша. Главред Gloss.ee делится свежими впечатлениями от „Игры в кальмара“

Люблю то, что снимают корейцы, и второго сезона „Игры в кальмара“ я ждала. Так ждала, что, случайно выиграв 11 евро в лотерее, спустила их на Netflix, которого у меня не было, чтобы посмотреть все „в первых рядах“.

Честно говоря, были опасения, что второй сезон могут испортить, т.к. была убеждена, что он по большому счету не нужен. Тем не менее, мне понравилось за исключением последней серии и концовки, но об этом позже.

Сравнивать оба сезона вообще сложно, хотя бы потому что у них абсолютно разный „вайб“. Во-первых, повторить успех первого сезона физически невозможно, как ни изголяйся. И главная причина -- та новизна и полная неизвестность, что есть в первом сезоне, и что теряется во втором. Кроме того, повторяется главная сюжетная линия, которая удивила, а кого-то даже шокировала в первом сезоне, а во втором она уже в общем-то известна почти с самого начала.

Также во втором сезоне, на мой взгляд, меньше экшена и больше „интриг и расследований“, межчеловеческих драм и экзистенциальных вопросов в духе „тварь я дрожащая или право имею?“. За это сериал критикуют, но по-моему такой подход логичен, ведь если бы бал снова правили игры, это было бы прямым повторением первого сезона -- разве что со сменой декораций. То есть, стагнация и замкнутый круг. Зритель был бы недоволен отсутствием фантазии у авторов и незакрытыми вопросами касательно людей в масках и тех, кто за всем этим стоит. Второй сезон частнично отвечает на эти вопросы, что тоже логично в контексте продолжения первого сезона.

Игры, конечно же, тоже есть - традиционные корейские и похожие на наши. Но на общем фоне событий они становятся какими-то второстепенными.

Кто-то пишет, что второй сезон не уступает по динамике первому, а я бы сказала, что он более спокойный, хотя бывали моменты, когда мой пульс доходил до 114 ударов в минуту, и я делала паузы, чтобы перевести дух. В этом смысле первая серия заскучать точно не даст!