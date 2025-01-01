„Эммануэль“ и реклама колбасы. Как финское телевидение подрывало советскую власть
В 1971 году в финском городе Эспоо, расположенном недалеко от Хельсинки, была открыта 303-метровая башня для радио- и телетрансляции. Это вроде бы локальное событие на самом деле сыграло огромную роль в жизни жителей соседней советской Эстонии – вместе с новой телебашней на севере Эстонии появилось финское телевидение, открывшее населению оккупированной страны глаза на западную поп-культуру и демократические ценности. Эстонцы охотно оживляют те вспоминания.
В 2013 году эстонский исследователь Анника Лепп и финский исследователь Мерви Пантти попытались вместе выяснить, каким финское телевидение осталось в памяти жителей Эстонии и какие последствия остались.
На эту тему в период с 2006 по 2010 год опросили 88 жителей Эстонии 24-69 лет. Их ответы показывают, что финское телевидение до сих пор остается теплым воспоминанием для эстонцев, переживших советскую оккупацию. Финское телевидение привлекло эстонцев к демократическим ценностям, а также привило им основы рыночной экономики, заключают авторы исследования.
В Эстонии государственное телевидение начало вещать в 1955 году, а в 1970-е годы эстонцам были доступны шесть телеканалов - эстонское ETV, первый и второй каналы Центрального телевидения СССР, Ленинградское телевидение, а также финские YLE1 и YLE2.
Блок PAL и финский язык
Для приема финского телевидения нужны были три вещи – телевизор, антенна и системный блок PAL, чтобы финские телепередачи на советских телевизорах были цветными и со звуком.
Один из опрошенных эстонцев вспоминает, что за этот блок он заплатил на черном рынке 50 рублей. Это была довольно большая сумма, если учесть, что средняя зарплата в Эстонской ССР в то время составляла 120 рублей. Другие эстонцы пытались сами паять блоки PAL, но удавалось это с переменным успехом — иногда пропадал звук, а иногда картинка была черно-белой.
Финские передачи в хорошем качестве можно было принимать только на севере Эстонии, в основном в районе Таллинна, однако некоторые мастера научились делать в своих сараях антенны, которые ловили финнов даже на 100 километров южнее столицы. Такие специалисты, хорошо зарабатывавшие на „халтурах“, были почти в каждом колхозе.
Еще одним „бизнесом“, связанным с финским телевидением, был перевод и распространение телепрограмм.
Эстонский экономист Лембит Адер вспоминает, что от своего друга, который работал в Хельсинкской опере и регулярно бывал в Таллине, он получал финские телепрограммы, которые записывались на несколько месяцев вперед.
Машинистки старательно переписывали и распространяли эти программы среди сотрудников Эстонского экономического института, где работал Адер. Руководство института знало об этом, но не возражало, а лишь предупредило машинисток, что переписывать программы можно только в нерабочее время.
„В начале 1980-х годов наш институт был объединен с эстонским филиалом Московского института экономической математики, а количество сотрудников увеличилось до 250. Это означало, что нужно было 100-150 экземпляров еженедельных программ финского телевидения. Учитывая, что наши сотрудники передавали эти программы для дальнейшего распространения своим знакомым, можно сделать вывод, что через наш институт они доходили до сотен семей в Таллине, которые, вероятно, ничего и не знали о происхождении этих программ“, — рассказывал Адер порталу Delfi.ee в 2015 году.
Приходилось учить язык
Хотя финский и эстонский языки схожи, жителям советской Эстонии приходилось все же подучить финский язык, чтобы свободно смотреть хельсинкское телевидение. Большим дефицитом стали эстонско-финские словари. Как признают некоторые респонденты, при помощи телевидения они освоили финский язык достаточно хорошо. Впоследствии, при распаде СССР, помогало им начинать бизнес в сотрудничестве с финнами.
По данным бывшего генерального директора Эстонского телевидения Хаги Шейна, в конце 1970-х годов финское телевидение смотрели в среднем 13 процентов населения Эстонии, тогда как передачи ЦТ СССР, которые принимались на всей территории Эстонии, лишь около пяти процентов.
Советское правительство разными способами пыталось подавить сигнал финского телевидения и даже жаловалось финскому правительству на то, что оно „портит“ советских граждан, заглушить сигнал не удалось.
Определенные проблемы для эстонцев, особенно детей, создавало то, что Финляндия находилась в другом часовом поясе – Эстония жила по московскому времени, то есть на час раньше, чем Финляндия. Соответственно, детям приходилось отвоевывать у родителей право дольше не спать по вечерами и смотреть вечерние программы по финскому телевидению. Опрошенные эстонцы до сих пор помнят весь процесс и „ритуалы“ настройки телевизора в ожидании конкретной программы.
Финское телевидение способствовало распространению в Эстонии западной поп-музыки - люди записывали популярные песни на кассеты и распространяли эти записи.
Остались в памяти эстонских телезрителей и цвета финского телевидения – яркие, радостные и светлые, в отличие от коричневых, депрессивных цветов эстонского советского ТВ.
Пробки на шоссе
Многие эстонцы помнят, как смотрели по финскому телевидению в 1984 году Олимпийские игры в Лос-Анджелесе: СССР их бойкотировал, поэтому соревнования не транслировались по советским телеканалам. В то время в Эстонию приезжали даже москвичи и ленинградцы,чтобы в гостиничных номерах посмотреть по телевизору, как „капиталисты“ занимаются спортом. Сами эстонцы у экранов своих телевизоров горячо болели за финских спортсменов.
Большим событием в жизни эстонских телезрителей стал эротический фильм „Эммануэль“, показанный по финскому телевидению в 1987 году. „Мы с родителями жили в Вильяндиском районе, а сестра - в Таллинне. Поэтому я почти каждые выходные ездила к сестре на поезде, чтобы смотреть любимые сериалы.
Когда по финскому телевидению начали показывать все части фильма „Эммануэль“, в Таллинн стали ездить и мои родители. В то время поклонники финского телевидения создавали даже пробки на шоссе Тарту-Таллин“, — рассказала эстонка, одна из участниц исследования.
Еще до „Эммануэли“ эстонцы с удовольствием смотрели американские сериалы „Странствующий рыцарь“, „Даллас“, „Династия“, „Секретный агент МакГайвер“, а также музыкальные клипы. Кроме того, песенный конкурс „Евровидение“ пришел в дома эстонцев гораздо раньше, чем в других странах Балтии.
У эстонцев до сих пор сохранились воспоминания о финской рекламе, в которой показывали недоступные им тогда йогурты, модную одежду или, например, плееры для прослушивания музыки. Теперь эстонцы, смеясь, отмечают, что месседж финской рекламы колбас был в тысячу раз мощнее, чем ежегодных ноябрьских демонстраций.
С опережением на десять лет
„Финское телевидение было важным источником поп-культуры для советских эстонцев. В Советском Союзе весь медиаконтент подвергался цензуре, чтобы создать „идеологически правильную среду“, а СМИ действовали как идеологический инструмент Коммунистической партии.
Респондентам было интересно смотреть фильмы, не содержащие навязчивой коммунистической риторики. Особенно большой интерес был к американским вестернам и криминальным драмам, которые вызывали тоску по миру с другими ценностями и идеологиями“, — пишут авторы исследования. По мнению Хаги Шейна, в Эстонии надо было бы поставить памятник финскому телевидению, чтобы оценить влияние западных СМИ на демократизацию эстонского общества.
„В детстве я смотрел финское телевидение, и именно так я выучил финский язык. Я узнавал о развлечениях, поп-музыке, зарубежных событиях, Олимпийских играх, капитализме и свободе слова. Честно говоря, тогда я не давал таких сложных наименований тому, что видел, но влияние финского телевидения на формирование мировосприятия жителей Северной Эстонии было чрезвычайно большим и важным“, - рассказывает журналист, главный редактор Delfi.ee Урмо Соонвальд.
Он сравнивает финское телевидение с бесплатной школой, которая обращалась к эстонцам по телевидению и рассказывала им о недостижимых вещах, и ее влияние было значительным. „Олимпиада в Лос-Анджелесе 1984 года, фильмы о Джеймсе Бонде, сериалы „Полиция Майами“, „МакГайвер“, музыканты Саманта Фокс, Стиви Уандер, сериалы „Даллас“ и „Династия“ и многое другое дошли до эстонского зрителя как минимум на десятилетие. Раньше, чем до других жителей бывшего Советского Союза“, - отмечает Соонвальд, вспоминая свои любимые финские телепередачи.
По его словам, финское телевидение дало эстонцам понимание важности журналистики, ее форматов, политических дебатов и разнообразия мнений. Это также позволило осознать, что развлечения — это часть журналистики, а политика — лишь часть общей „большой картины“.