„Эммануэль“ и реклама колбасы. Как финское телевидение подрывало советскую власть

В 2013 году эстонский исследователь Анника Лепп и финский исследователь Мерви Пантти попытались вместе выяснить, каким финское телевидение осталось в памяти жителей Эстонии и какие последствия остались.

На эту тему в период с 2006 по 2010 год опросили 88 жителей Эстонии 24-69 лет. Их ответы показывают, что финское телевидение до сих пор остается теплым воспоминанием для эстонцев, переживших советскую оккупацию. Финское телевидение привлекло эстонцев к демократическим ценностям, а также привило им основы рыночной экономики, заключают авторы исследования.

В Эстонии государственное телевидение начало вещать в 1955 году, а в 1970-е годы эстонцам были доступны шесть телеканалов - эстонское ETV, первый и второй каналы Центрального телевидения СССР, Ленинградское телевидение, а также финские YLE1 и YLE2.

Блок PAL и финский язык

Для приема финского телевидения нужны были три вещи – телевизор, антенна и системный блок PAL, чтобы финские телепередачи на советских телевизорах были цветными и со звуком.

Один из опрошенных эстонцев вспоминает, что за этот блок он заплатил на черном рынке 50 рублей. Это была довольно большая сумма, если учесть, что средняя зарплата в Эстонской ССР в то время составляла 120 рублей. Другие эстонцы пытались сами паять блоки PAL, но удавалось это с переменным успехом — иногда пропадал звук, а иногда картинка была черно-белой.

Финские передачи в хорошем качестве можно было принимать только на севере Эстонии, в основном в районе Таллинна, однако некоторые мастера научились делать в своих сараях антенны, которые ловили финнов даже на 100 километров южнее столицы. Такие специалисты, хорошо зарабатывавшие на „халтурах“, были почти в каждом колхозе.

Еще одним „бизнесом“, связанным с финским телевидением, был перевод и распространение телепрограмм.

Эстонский экономист Лембит Адер вспоминает, что от своего друга, который работал в Хельсинкской опере и регулярно бывал в Таллине, он получал финские телепрограммы, которые записывались на несколько месяцев вперед.