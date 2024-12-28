Шоубиз
28.12.2024, 09:00

На Аллу Пугачеву готовили покушение

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ALLA PUGATÐOVA
ALLA PUGATÐOVA
ФОТО: MARKO MUMM | Delfi Meedia

Известный как „крестный отец российского шоу-бизнеса“ бизнесмен Геннадий Снустиков заявил, что в 1990-х годах некие „влиятельные“ люди заказали убийство Аллы Пугачевой, пишет Delfi.lv

Об этом Снустиков рассказал в эфире программы „Пусть говорят“. Также был план устранить Машу Распутину. По какой причине певиц хотели убить, он раскрывать отказался.

„В тот момент решалась судьба Маши Распутиной и Аллы Пугачевой. Мне сообщили, что их собираются убить. Тогда я вмешался и заявил, что этого не произойдет. Нам не нужна была тальковщина“, — рассказал он.

В начале 90-х Снустиков был криминальным авторитетом и вкладывал деньги в российский шоу-бизнес и дружил с многими популярными артистами - Ларисой Долиной, Филиппом Киркоровым и другими. Многие выступали у него на мероприятиях, за что получали „крышу“. Говорят, что Снустиков щедро одаривал друзей их шоу-бизнеса, причем не только деньгами, но и автомобилями, квартирами, ценными вещами.

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