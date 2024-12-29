Алла Мингазова: „На „Адском шефе“ нет ни обмана, ни сценария!“

– Да, организаторы тоже это понимали. Поэтому именно мне разрешили пройти кастинг онлайн. Как раз на следующий день я должна была ехать в Питер. Я приготовила свое блюдо, и вместе с ним поехала пересекать границу.

– Как это возможно, учитывая ситуацию на границе? Да и вообще нереально довезти блюдо до Москвы, чтобы оно не испортилось.

Отправила. И опять какое-то время была тишина. Потом пришло сообщение, что и тут я прошла, и меня приглашают в третий тур. Для этого нужно было привезти в Москву свое блюдо.

По пути домой в Таллинн я остановилась в Питере и подала заявку на шоу на третий сезон. Вернувшись в Эстонию, я продолжила работать и уже даже забыла, что подавала заявку. А через несколько месяцев, в какой-то выходной, я получила письмо от кастинг-группы, в котором было сказано, что я отобрана во второй тур кастинга, и мне нужно сделать видео-визитку.

А в прошлом году я отдыхала в башкирской деревеньке, и от нечего делать начала смотреть второй сезон „Адского шефа“. Смотрю, а там Кристина участвует (Кристина Денисова – участница второго сезона „АШ“ из Эстонии – прим. ред.). И думаю – Алла, а почему бы и нет?

Поговорив с ней, я стала мечтать тоже принять в нем участие, но что-то меня тогда остановило. Скорее всего, я была не готова.

– Идея зародилась уже давно. Лет 10 назад я работала с девочкой, которая участвовала в проекте „Адская кухня“. Этот проект вышел еще задолго до Ивлева. Тогда его вел другой шеф.

Можно сказать, что я самородок, так как, если говорить об учебе на повара, я окончила всего лишь курсы в ТЕКО у нас в Таллинне, которые длились три месяца. После этого я сразу пошла работать и опыта набиралась уже в разных ресторанах Эстонии и Норвегии.

– Моя мама мечтала стать поваром, но ее мама, то есть – моя бабушка, ее не отпустила. Тогда они жили в Украине, и на учебу нужно было ехать в Киев. Поэтому реализацию своей мечты она доверила мне. И я уже лет в 5 знала, что стану либо таксистом, либо поваром.

С утра мы проснулись в полной темноте, и нас повезли в пустыню. Ох, восход солнца в пустыне – это что-то. Я никогда в своей жизни такого не видела. И не было возможности даже сделать фото, поэтому та красота осталась запечатлена исключительно в памяти. Это было шикарно.

Телефоны у нас отобрали. Как нам объяснили, раньше уже были ситуации, когда участники „сливали“ геолокации, постили фотографии и т. д. Этого делать категорически нельзя.

– Наверное, чтобы сохранить интригу. Поэтому вечер в отеле мы провели молча. Потом приехали продюсер шоу, режиссеры и главный редактор. Нам немного рассказали о шоу и предупредили, что на следующий день подъем – в 3 часа утра, а в 3:30 – уже выезд.

– Я прилетела в Дубай 12-го числа вместе с тремя участниками, а кто-то из участников уже был там. Мы ехали до отеля в одной машине, но нам сразу поставили условие, что мы не должны между собой общаться.

Многие зрители в комментариях писали, что, мол, это все вранье, и съемки проводят в какой-то российской деревне. Но это был и вправду Дубай. 90% участников вообще никогда не были за границей, а тут – сразу Дубай.

Билеты мне прислали 11 мая, а вылет в Дубай – уже 12 мая. Первую серию снимали в Дубае.

Я сразу сказала, что у меня – эстонское гражданство, чтобы организаторам было проще. Уже перед самым вылетом мне прислали на подпись документ о соглашении, и сразу после этого – билеты.

– Нет, прошло еще время. Только в апреле мне сообщили, что я прошла все туры кастинга. Тогда же я узнала дату вылета, но даже не представляла, куда придется лететь.

Со мной по видеомосту связались организаторы, и я презентовала свое блюдо прямо на улице. Вокруг люди ходят, а я прохожу кастинг с тарелкой.

– Да. Пограничники сначала опешили. Спросили, куда я с этой тарелкой иду. Я объяснила, что блюдо нужно для кастинга. Они поулыбались и пропустили. То есть можно считать, что кастинг я прошла на границе.

– Свиной живот с орзотто под мясным соусом с грибами. Я украсила тарелку и прямо с этой тарелкой на автобусе поехала в Нарву. Отстояла очередь и перешла границу. Выглядела я максимально странно, конечно.

– Расскажите об Ивлеве. Он действительно такой крутой повар или все-таки больше шоумен?

– Не то чтобы сложно, но кое-что было обидно. На одном из испытаний я приготовила блюдо, при котором техническое задание было полностью выполнено. Ивлев его попробовал, и все вместе, и по раздельности. И потом сказал, что, мол, не понял какую-то идею. Поставил мне „двойку“, с которой я не согласна до сих пор.

Ведь почти все участники – шеф-повара, су-шефы и профессионалы. И каждый понимает, что его выбрали среди тысяч кандидатов. Естественно, все характеры разные, но каждый ощущает себя избранным. И по телевизору показывают лишь маленькую часть ссор, на самом деле их было намного больше.

И нет никакого сценария. Нам никто не подсказывал, что делать, что и как говорить. Поэтому все эмоции, ссоры и отношения на шоу – абсолютно искренние и настоящие. Очень сложно находиться 24/7 с разными людьми, которых ты совершенно не знаешь и у которых огромные амбиции.

– Нет, это не картинка. Мы действительно жили в „расположении“. Специально для съемок был построен павильон, и мы в нем жили. Никакого обмана нет.

– Где вы жили в Москве? В проекте показано, что вы жили все вместе. Это на самом деле так, или просто картинка для „остроты“?

В Москве – чуть подольше. И хорошо, если давали хотя бы два выходных подряд.

Второй день – испытание в помещении. И третий день – это когда мы все такие красивые гуляли по Дубаю.

– Нет. Дубай, например, снимали три дня. Первый день – это было первое испытание, когда мы бегали по пустыне.

– Каждая новая серия выходит раз в неделю и идет почти 3 часа. Одну серию снимают за один день?

– Конечно. Грозят санкции, причем – немаленькие. Но даже если не брать эти санкции в учет, если я расскажу – то попросту смотреть дальше будет неинтересно.

– Да. Мы же отсняли финал, в котором я тоже принимала участие.

– У нас не было каких-то личных контактов. В-основном, мы его видели утром, когда он приходил, и уже непосредственно на съемках. Но уже с утра по нему было видно, хорошее у него настроение или нет.

– Вы общались с Константином Ивлевым вне камер? Относится ли он к участникам по-отечески или больше сухо, по-деловому?

Ведь зрителю будет неинтересно смотреть, если мы просто придем к шефу, сдадим свои блюда и получим оценку. Обязательно должны быть „экшн“, конфликты и трансляция личных отношений.

Не нужно забывать, что это – реалити-шоу, где нужно создавать какие-то острые и конфликтные ситуации. Нам и телефон-то давали один раз в четыре дня на два часа, чтобы мы не расслаблялись. Потому что, когда нам давали телефоны, наступала полнейшая тишина. А как только их забирали, то снова сразу начиналось какое-то движение, и люди общались между собой.

Если вы заметили, то в этом году и Рэмбо (повар Александр Пушков – прим. ред.) начал тарелками кидаться. Это – их личная инициатива и исключительно импровизация.

– В жизни, конечно, он более спокойный. Это делается больше для шоу. В конце концов, передача называется не просто „Шеф“, а „Адский Шеф“. Надо соответствовать, чтобы показать, насколько все непросто для поваров.

Также Ивлев не любит гребешка – ни в каком виде. Ты можешь из кожи вон вылезти и приготовить суперского гребешка, но он в любом случае „не зайдет“ Ивлеву.

– Да, это его субъективная оценка. Например, он не любит в блюдах апельсины. Хотя, например, с уткой апельсин очень хорошо сочетается. Несмотря на это Ивлев может разнести такое блюдо в пух и прах, просто потому что ему лично это не нравится.

– Согласны ли вы с его оценками блюд? Мне кажется, что большую роль здесь играет именно вкусовщина. Судя по передаче, Ивлеву нравится все соленое и перченое.

Если отслеживать все передачи „Адского шефа“, то можно заметить, что задания там стали приблизительно одинаковые. Если в ранних передачах задания были разные, то в этом сезоне они все похожие.

– Ну, то, что он сделал себе такое громкое имя, уже говорит о том, что он неплох. Но, по моему мнению, сейчас он все же – больше шоумен.

– И с Рэмбо, и с Женей (Евгений Портнов – прим. ред.) было побольше контактов. Мы с ними общались в промежутках между заданиями. На это было буквально 5–10 минут.

– А Рэмбо? С ним тоже не было более близких контактов? Кажется, что он как-то больше „приближен к народу“.

А мне даже сказали отдельно: „Алла, не надо ничего сочинять. Говори, как есть. Когда ты начинаешь говорить неправду, это очень заметно на экране“.

Сценария никакого не было, и ссорились мы по-настоящему. И есть такие персонажи, которых обязательно нужно показать, потому что людям будет интереснее смотреть. Единственное, что когда мы снимали синхроны, то редакторы несколько подначивали нас, мол, не держи все в себе, а говори, что думаешь. Одним словом, немного нас подталкивали к откровениям.

Конфликт же не случается на пустом месте, он назревал у нас уже давно. Уже в пятой серии можно заметить нашу неприязнь друг к другу. Раиса – человек со сложным характером.

– Да, Раиса – очень яркий персонаж. И как раз ее организаторы шоу преподнесли как добродушного и душевного человека. Но там тоже очень много своих тараканов.

– А что скажете про Раису Захаровну? У вас ведь произошел серьезный конфликт.

– С Риммой. После проекта мы с ней общаемся каждый день. Общаемся и с Юлей. Каждый раз встречаемся, когда я приезжаю в Питер. В шоу ее показали почему-то каким-то стервозным человеком, хотя это – совершенно не так. Она просто очень прямолинейная – говорит то, что и думает.

Ивлев – яркий пример человека настроения. Но, собственно, это нормально. Ведь, в принципе, мы все – люди настроения. Вот, например, я сегодня проснулась, и меня все бесит. А это особенно чувствуется, когда 11 девочек живут в одной комнате. У кого-то ретроградный Меркурий, у кого-то – Луна в Венере, и это ужасно. Мы и кухню делили одну на всех, и спальню, которая была около 14–15 кв. м.

Если плохое, то все понимали сразу, что полетят „двойки“ и „тройки“. Если Ивлев приходил в хорошем настроении, то было понятно, что съемки пройдут легко. Тогда можно было особенно не нервничать, что сегодня нам „прилетит“.

– Что вам шоу дало в плане опыта? Есть ли что-то новое, чему вы научились?

И я эти два тартара вытащила в наше расположение, где мы спали. Даже в сериях можно заметить, что если мы успеваем, то что-то пытаемся урвать из еды. Ну и опять же, на шоу персонала около 100 человек, и все хотят есть. Так что что-то из еды оставалось, конечно.

– То, что улетело в помойку, действительно улетело в помойку. Но у меня был один момент, когда я сделала тартары, и у нас осталось, по-моему, два тартара, а шеф уже закрыл кухню – мол, через час ждет номинантов на вылет.

– В некоторых сериях видно, как целый поддон с неправильно, по мнению шефа Ивлева, приготовленной едой попросту летит в помойку. Неужели такую „бракованную“ еду нельзя было доесть даже участникам?

Но все эти люди сразу были предупреждены, что они могут уйти домой голодными. И чаще всего это было именно так.

– Я точно не знаю, но вроде они тоже подавали заявки. Кстати, они тоже подписывали контракт о неразглашении.

Один раз заказали себе готовую гриль-курицу. И с ужинов порой забирали себе оставшуюся еду. Однажды даже ели фуа-гра и утиную вырезку.

Раиса Захаровна всегда готовила нам бутерброды на выездные мероприятия. Были и „бомж-пакеты“ (лапша быстрого приготовления), куда же без них.

– Мы делали заказ продуктов на 2–3 дня, и из них готовили. Яркое воспоминание – как Никита приготовил для нас обалденные говяжьи ребра. Он возился с ними часов 5, и к ребрам еще сделал какой-то соус-барбекю в азиатском стиле.

– Что вы сами ели на проекте? Оставались ли силы готовить для себя?

– На программе ты находишься в постоянном стрессе. Плюс абсолютная потеря самооценки. Ощущение, что ты как будто забыл все свои поварские

Они нас направляли и давали какие-то советы. Не всегда, конечно, правильные, которые тебе подходят, но тем не менее.

– Я пришла на шоу, уже будучи опытным поваром, с большим багажом знаний. Я много где работала – и в Эстонии, и в Норвегии. Также сама изучала многое. Но все знания как будто улетучились из-за стресса. И только сейчас, спустя 3–4 месяца, я начала вспоминать, что что-то умею.

На шоу я старалась готовить все, используя свои знания и технологии. Например, в 11-й серии мне предстояло покрасить осьминогов, и мне нужно было сделать краску. Кто-то тупо использовал красители, а я решила выбрать краски натурального происхождения. Например, цвет ультрамарин я получила из черного чая матча.

О перспективах подобного шоу в Эстонии

– Как вы думаете, если сделать у нас в Эстонии аналог такого шоу, оно было бы популярным?

– Нет. Во-первых, потому что Эстония по сравнению с Россией – безумно маленькая страна. Все, можно сказать, друг друга знают. И если поварам „с именем“ попросту нет смысла идти на такое шоу и что-то доказывать, то у малоизвестных кулинаров существует огромный риск испортить себе репутацию. Одним словом – „облажаешься“ на шоу, и потом в твой ресторан будет не привлечь клиентов.

Поварской мир – очень маленький, особенно если говорить о странах Балтии. Ведь люди в основном верят тому, что видят по телевизору. Мне, например, очень много „хейта“ прилетело за контейнер, брошенный в сторону Раисы Захаровны. То есть в передаче меня выставили некой скандалисткой. За это многие до сих пор меня ненавидят.

А если говорить о кулинарии, то малейшая ошибка в передаче, особенно в рамках Эстонии, может надолго испортить твою репутацию как повара.

– Ваши планы на ближайшее будущее. Останетесь в Эстонии?

– Я уже три месяца ищу работу, но не могу найти. Повара, на удивление, не требуются. Либо не хотят платить, а у меня – свои предпочтения по зарплате. Не хочется работать в какой-нибудь „шашлычке“, где грязь и некачественная еда. У нас такие есть, к сожалению.

Но, кстати, если сравнивать Таллинн с Петербургом или даже Москвой, то у нас гораздо лучше и качество, и сервис. В России они используют минимум своих возможностей для развития бизнеса.

– Не хотите открыть свой ресторан?

– Конечно, хочу. Но для этого у меня есть все, кроме денег (смеется).

– Что вы поставите на новогодний стол?

– У нас обычно – самый традиционный стол: оливье, селедка под шубой, мясо по-французски. Секретов нет. Только заправку для оливье я делаю самостоятельно. Это – смесь майонеза, горчицы и сметаны.

И нарезка обязательно должна быть однородной. Не должно быть такого, что, например, огурец ты порубил очень мелко, а горошек – крупный. В этом вопросе я солидарна с Ивлевым.

– Что вы пожелаете читателям ?

– Быть добрыми, не поддаваться на провокации и верить, что 2025 год будет непременно лучше, чем 2024-й.

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