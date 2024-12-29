Kiseljus TEATER покажет спектакль „Доктор Живаго. Эпизод 1. Лара, Юра, Тоня, Паша“

Спектакль „Доктор Живаго. Эпизод первый“ играется в камерной обстановке. Зрители расположены с двух сторон от сцены и находятся в максимальной близости к игровому пространству, иногда оказываясь соучастниками интерактивного действия. Каждый месяц театр устраивает по два-три показа этого спектакля и стабильно собирает полные залы. На январские показы 17 и 18 января билетов нет, но еще есть в продаже билеты на 22 и 23 февраля.

Жанр спектакля — коллаж. Первый эпизод „Лара, Юра, Тоня, Паша“ знакомит зрителя с основными героями этого легендарного романа и с событиями начала 20 века — кровавого времени Первой Мировой войны и революции в царской России. Также в самом спектакле будет затронута история создания и публикации романа.

Это спектакль про предчувствие катастрофы. Про то, как в страшные и тяжелые времена человек остаётся человеком. Спектакль о том, как поэт переживает время войны, революции и потрясения и про то, какое место занимает любовь в жизни человека в такие времена. Спектакль имеет поэтическую структуру, а время и повествование в спектакле переплетено и нелинейно.

Во время спектакля будет исполняться живая музыка в исполнении пианиста Дмитрия Курса.

Режиссер — Антон Киселюс.

Художник — Саша Шпроцер.

Художник по свету — Денис Волков.

Художник по костюмам — Кятлин Хаак.

В спектакле заняты: Михаил Пащук, Валерий Баженов, Павел Корнышев, Иван Мысягин, Нина Загвоздкина, София Стрёмберг, Сандра Хальясте.

Билеты на спектакль доступны только онлайн на сайте piletikeskus.ru.