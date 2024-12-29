Kiseljus TEATER покажет спектакль „Доктор Живаго. Эпизод 1. Лара, Юра, Тоня, Паша“
В начале сезона новоиспеченный таллиннский театр „Kiseljus TEATER“ выпустил премьеру — спектакль в четырех частях по роману нобелевского лауреата Бориса Пастернака „Доктор Живаго“. Премьера первого эпизода состоялась в октябре 2024 года. Остальные части выйдут в течение двух театральных сезонов.
Спектакль „Доктор Живаго. Эпизод первый“ играется в камерной обстановке. Зрители расположены с двух сторон от сцены и находятся в максимальной близости к игровому пространству, иногда оказываясь соучастниками интерактивного действия. Каждый месяц театр устраивает по два-три показа этого спектакля и стабильно собирает полные залы. На январские показы 17 и 18 января билетов нет, но еще есть в продаже билеты на 22 и 23 февраля.
Жанр спектакля — коллаж. Первый эпизод „Лара, Юра, Тоня, Паша“ знакомит зрителя с основными героями этого легендарного романа и с событиями начала 20 века — кровавого времени Первой Мировой войны и революции в царской России. Также в самом спектакле будет затронута история создания и публикации романа.
Это спектакль про предчувствие катастрофы. Про то, как в страшные и тяжелые времена человек остаётся человеком. Спектакль о том, как поэт переживает время войны, революции и потрясения и про то, какое место занимает любовь в жизни человека в такие времена. Спектакль имеет поэтическую структуру, а время и повествование в спектакле переплетено и нелинейно.
Во время спектакля будет исполняться живая музыка в исполнении пианиста Дмитрия Курса.
Режиссер — Антон Киселюс.
Художник — Саша Шпроцер.
Художник по свету — Денис Волков.
Художник по костюмам — Кятлин Хаак.
В спектакле заняты: Михаил Пащук, Валерий Баженов, Павел Корнышев, Иван Мысягин, Нина Загвоздкина, София Стрёмберг, Сандра Хальясте.
Билеты на спектакль доступны только онлайн на сайте piletikeskus.ru.
Это первый спектакль, который новый театр представил на своей площадке в районе D-terminal по адресу Lootsi 8. Молодой театральный коллектив под руководством профессионального режиссера и театрального педагога Антона Киселюса открыл частный театр летом 2024 года. Это первый сезон Kiseljus TEATER. Помимо премьерного спектакля „Доктор Живаго“ по роману Бориса Пастернака, сейчас в репертуаре у коллектива есть спектакль MANN IST MANN по пьесе Бертольта Брехта, который идет в двух версиях — на русском и эстонском языках. Также театр готовит премьеру по пьесе Уильяма Шекспира и в скором времени представит ее зрителям.
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Антон Киселюс — выпускник режиссерского факультета ГИТИСа, мастерской театрального режиссера, народного артиста РФ и профессора Леонида Хейфеца.
Антон Киселюс родился и вырос в Эстонии. Окончил актерскую мастерскую Артема Гареев Учебной студии Русского театра Эстонии. Профессиональное образование получил в одной из лучших режиссерских мастерских. В Москве на протяжении пяти лет Антон руководил частным театром, в труппу которого входили молодые выпускники ГИТИСа и ВТУ им. Щепкина. В качестве театрального педагога работал в театральных ВУЗах — в ГИТИСе (актерский факультет, мастерская Владимира Андреева), и МХАТе (мастерская Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова).
За 8 лет своей профессиональной карьеры Антон выпустил более 25 спектаклей в Москве, Абхазии, Латвии, Эстонии на разных языках.
В 2017 году поставил в Русском театре Эстонии драму „Фрёкен Жюли“. Спектакли Антона участвовали и побеждали в международных театральных фестивалях — государственная театральная премия Латвии „Spēlmaņu nakts“ (Рига), фестиваль „Пять вечеров“ имени А.Володина (Санкт-Петербург), Международный Платоновский фестиваль (Воронеж), международный фестиваль „Театральный круг“ (Тольятти). В 2022-2023 был художественным руководителем театра Joriks в Латвии (Резекне). В 2023-2024 работал штатным режиссером в Русском театре Эстонии, выпустил спектакли „Синяя птица“ и „MANN IST MANN“, а также вел проект по современной драматургии „Читки с подростками“.
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