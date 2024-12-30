30.12.2024, 09:00
ГАЛЕРЕЯ | Реки игристого и чан паэльи: в Таллинне прошла новогодняя вечеринка в испанском стиле
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20 декабря в уютном зале La We в Пирита состоялось одно из самых горячих событий декабря —испанский новогодний праздник „La Fiesta de Navidad“. Дресс-код был черный и золотой, а гости смогли насладиться испанскими вкусами и ярким шоу.
Гостей ждала пара чанов настоящей испанской паэльи с креветками и мидиями от шеф-повара Евгения Генералова, представителя команды „Bestchefs“. Известный сомелье Юри Братссик угостил гостей изысканным испанским игристым вином - кавой AtRoca, а испанский хамонеро Серхио Гомес Оливерос нарезал легендарный 100% иберийский хамон.
Также прошло зрелищное шоу мод от Kaneva Hair Studio, а публику веселили группы La Luna, ведущий Эдгар Гергель и DJ Mitja Play. Смотрите, как прошел вечер в испанском стиле!