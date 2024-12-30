Вера Брежнева вернулась в Украину и показала, как украсила квартиру к праздникам

Украинская певица Вера Брежнева поделилась радостной новостью — она вернулась на родину и сейчас находится в Киеве. В своем Instagram артистка опубликовала фотографии из родного дома, рассказав, что прибыла в столицу Украины из Польши.

Ранее исполнительница проживала в Европе, периодически приезжая в Украину по делам или чтобы навестить близких. Теперь же она снова дома, где смогла насладиться теплом родных стен. Вера призналась, что очень скучала по своей родине и с нетерпением ждала момента, чтобы вернуться в Киев.

Однако, как следует из ее публикации, визит певицы будет недолгим. Новогодние праздники она намерена провести в кругу самых близких людей, после чего, вероятно, отправится обратно за границу. Несмотря на временность поездки, возвращение в родной дом, пусть и ненадолго, стало для нее настоящим праздником.

„Время в пути пролетело незаметно и вот наконец-то дома“, - написала певица.

По приезду в Киев Вера Брежнева сразу поделилась с поклонниками праздничным настроением, показав, как украшена ее квартира к Новому году. На опубликованной фотографии артистка запечатлела уютный интерьер своего дома, где центральное место заняла нарядная елка.

Зеленая красавица была украшена множеством ярких игрушек, мерцающей гирляндой и стильными декоративными элементами, создавая атмосферу тепла и уюта. Поклонники отметили, что праздничный антураж идеально передает настроение предстоящих зимних праздников.

„Каникулы дома“, - добавила на английском Брежнева.

К слову, еще одной причиной возвращения звезды в Украину, вероятно, может быть ее новый роман. Сама исполнительница уже признавалась, что влюблена, а в сети ходили слухи, что артистка состоит в отношениях с состоятельным киевлянином. Парочку замечали вместе еще осенью на концерте „Океана Эльзы“.

Позже блогер-сплетник Богдан Беспалов рассказывал, что новым избранником Веры является 37-летний банкир Роман Бунич. Точно неизвестно, как долго пара может находиться в отношениях, однако ранее поговаривали, что Бунич был вместе с другой певицей Мишель Андраде. Сама знаменитость скрывает избранника и не подтверждала новый роман.

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