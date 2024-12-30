„Мошенница“ и „просто пустышка“: ведущий эстонской „Битвы экстрасенсов“ прошелся по Мэрилин Керро

„Лично я очень зол, что никто из эстонских ведьм, которых я знаю немало, не предвидел ничего подобного“, - объясняет телеведущий свое недовольство экстрасенсами.

В том же интервью он высказывается еще более прямолинейно. „О чем тут говорить - у нас есть какая-то мошенница Керро, которая творила чудеса на российском шоу. Ведь эта девушка подавала заявки на участие в нескольких телешоу, она хотела попасть и на шоу супермоделей, ей просто нужна было себя показать“, - говорит Лийв.