Шоубиз
30.12.2024, 12:00

„Мошенница“ и „просто пустышка“: ведущий эстонской „Битвы экстрасенсов“ прошелся по Мэрилин Керро

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Керро: „Ох уж эти телезвезды, эти гейские проблемы“
Урмас Э. Лийв и Мэрилин Керро
Урмас Э. Лийв и Мэрилин Керро
ФОТО: Kollaaž Kroonika | Delfi Meedia

Бывший ведущий эстонской версии „Битвы экстрасенсов“ Урмас Э. Лийв в интервью Eesti Ekspress говорит, что для него ведьмы потеряли свою актуальность с началом войны в Украине.

„Лично я очень зол, что никто из эстонских ведьм, которых я знаю немало, не предвидел ничего подобного“, - объясняет телеведущий свое недовольство экстрасенсами.

В том же интервью он высказывается еще более прямолинейно. „О чем тут говорить - у нас есть какая-то мошенница Керро, которая творила чудеса на российском шоу. Ведь эта девушка подавала заявки на участие в нескольких телешоу, она хотела попасть и на шоу супермоделей, ей просто нужна было себя показать“, - говорит Лийв.

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