30.12.2024, 12:00
„Мошенница“ и „просто пустышка“: ведущий эстонской „Битвы экстрасенсов“ прошелся по Мэрилин Керро(4)
Керро: „Ох уж эти телезвезды, эти гейские проблемы“
ФОТО: | Delfi Meedia
Бывший ведущий эстонской версии „Битвы экстрасенсов“ Урмас Э. Лийв в интервью Eesti Ekspress говорит, что для него ведьмы потеряли свою актуальность с началом войны в Украине.
„Лично я очень зол, что никто из эстонских ведьм, которых я знаю немало, не предвидел ничего подобного“, - объясняет телеведущий свое недовольство экстрасенсами.
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