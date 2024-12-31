Жена Брюса Уиллиса показала их фото и рассказала о жизни с больным мужем

В Instagram 46-летняя модель сообщила, что они с Брюсом отмечают 17-летие своих отношений. Пара вступила в брак в марте 2009 года. За это время у них появились на свет две дочери: 12-летняя Мейбл и 10-летняя Эвелин. В последние годы Эмма стала для актера главной поддержкой, ведь два года назад у Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. Это неизлечимое заболевание, которое затрудняет речь и снижает когнитивные способности.

По признанию Хеминг, справляться с этой ситуацией ей крайне непросто. Бывают моменты, когда она чувствует растерянность и задается вопросом, почему эта трагедия затронула именно их семью. Однако искренние чувства к супругу помогают ей преодолеть сложные эмоции. Каждый раз она находит силы двигаться дальше, чтобы оставаться для Брюса надежной опорой.

„Нам 17 лет. Раньше годовщины приносили радость, а теперь, честно говоря, они вызывают смешанные чувства, оставляя тяжесть в сердце и пустоту в душе. Я даю себе 30 минут, чтобы сесть и подумать: „Почему он? Почему это случилось именно с нами?“. Я чувствую злость и горе. Затем я оставляю эти мысли и возвращаюсь к реальности. А реальность — это безусловная любовь. Мне так повезло испытать это чувство — и все благодаря ему. Я бы снова и снова прошла через это, не задумываясь ни на секунду“, — написала Эмма.

Она также показала архивный снимок, на котором они с Брюсом запечатлены в океане, обнявшись на фоне заходящего солнца.

Напомним, до брака с Эммой Уиллис был женат на актрисе Деми Мур. В этом союзе у него родились три дочери: 36-летняя Румер, 33-летняя Скаут и 30-летняя Таллула. А недавно Брюс стал дедушкой: его старшая дочь подарила ему внучку Луэтту.

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