Почему нужно обязательно целоваться под бой курантов: ответ удивит

Новый год уже совсем близко, а вместе с ним возвращаются традиции, приметы и суеверия, связанные с этим праздником. Ранее мы рассказывали, в какие цвета стоит одеться на Новый год-2025 и какие места лучше избегать, чтобы не накликать беду. Но на этом перечень новогодних „правил“ не заканчивается. Среди них есть одна романтичная традиция — поцелуй под бой курантов. Разбираемся, зачем это делать и что он может принести!

Почему принято целоваться в новогоднюю ночь?

Истоки этой традиции уходят в глубокую древность, где она была связана с поверьями и суевериями. В немецком и английском фольклоре считалось, что первый человек, которого вы встретите в Новом году, будет определять вашу удачу на весь следующий год. Поэтому поцелуй с любимым человеком ровно в полночь символизирует крепкие отношения на все предстоящие 12 месяцев.

Во времена эпохи Возрождения, когда в Европе были популярны балы-маскарады, люди снимали маски в полночь, а поцелуй считался своеобразным ритуалом очищения от зла.

В Шотландии традиция еще более масштабна — там принято целовать всех, кто находится в комнате, чтобы объединить и друзей, и незнакомцев.

По одной из версий, новогодние поцелуи стали популярны в XIX веке, когда Новый год отмечали днем, поскольку вечерами из-за отсутствия электричества было слишком темно. Немцы зажигали костры, создавая уютную атмосферу, которая способствовала романтическим моментам. Так зародилась традиция, распространившаяся по всему миру.

Что символизирует новогодний поцелуй?

Поцелуй под бой курантов считается самым романтичным моментом года. Он символизирует новый этап в отношениях пары и помогает почувствовать себя менее одинокими в праздничной суете.

К тому же, согласно одному из самых известных новогодних суеверий, поцелуй в канун Нового года принесет удачу в любви и счастливые отношения в наступающем году.

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