Элина Нечаева отправляется в турне с грудным младенцем: „Пока что у нас было очень хорошее сотрудничество“
Оперная певица и звезда „Евровидения“ Элина Нечаева рассказала в рождественской благотворительной передаче „Jõulutunnel“, что скоро отправится в концертное турне по Эстонии, в котором с ней будет путешествовать ее сынишка Олив, родившийся в конце октября.
Ребенок Элины Нечаевой появился на свет почти на полтора месяца раньше срока. На момент рождения рост крохи составлял 47 см, а вес - чуть меньше 2400 граммов. „Я тоже родилась на полтора месяца раньше срока, примерно с таким же весом и размерами“, - пояснила Нечаева в эфире, отметив, что, исходя из этого, она предполагает, что ее ребенок пошел в мать.
У Нечаевой остались только приятные воспоминания о больнице. „Недоношенного малыша там сполна одарили чувством безопасности и вниманием, нам разрешали остаться там подольше и не прогоняли, мы могли оставаться там до тех пор, пока не почувствовали себя достаточно туверенно, чтобы вернуться домой“, - вспоминает она.
„Сейчас он весит уже практически пять килограммов, с большими щеками, в нем даже не узнать того малыша, который был вначале совсем крохой“, - говорит Нечаева, которая в конце этого года отправится в концертное турне по Эстонии, где вместе с ней будет путешествовать и ее новорожденный сынишка.
„Он слушает, как мама поет на сцене, и пока что у нас было очень хорошее сотрудничество, он особенно любит спать, когда я пою, я думаю, он считает эти рождественские песни колыбельными“, - сказала Нечаева, добавив, что у нее действительно замечательный ребенок.
Как ранее писал Delfi, малыш родился в конце октября. „Мы зовем его Оливкой. Он хорошо кушает и любит поесть, как и его мама с папой. Конечно, когда он родился, то был совсем крохой - 47 см ростом и весом чуть меньше 2400 граммов“, - рассказала новоиспеченная мама. „Малыш хотел прийти к нам немного раньше положенного срока, но все в порядке“, - добавила певица.
Хотя всего несколько недель назад Элина ходила с большим животом, на телевидении она появилась в обтягивающем платье, которое показало, что она снова в отличной форме. По ее словам, она не намерена делать длительный перерыв в музыке после родов. „Вынашивание и рождение ребенка очень хорошо влияют на голос“, - поясняет Нечаева.
Отец сына Элины - венгерский танцор и хореограф Ахмед Мусса. Пара обручилась и поженилась в этом году.
Свадьба прошла 28 августа в красивом замке в Венгрии. По словам Элины, дата была выбрана по наитию. „Номер моего дома — 28, а номер моей квартиры — 8. Восьмерка — это еще и число бесконечности, это в некотором роде символично. Я подумала, что если все так хорошо складывается, то, возможно, это хороший знак. Я не знала, что когда выйду замуж, чувства будут зашкаливать — я не могла сдержать слезы счастья“, — вспоминает Элина в интервью Kroonika.