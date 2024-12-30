Элина Нечаева отправляется в турне с грудным младенцем: „Пока что у нас было очень хорошее сотрудничество“

Ребенок Элины Нечаевой появился на свет почти на полтора месяца раньше срока. На момент рождения рост крохи составлял 47 см, а вес - чуть меньше 2400 граммов. „Я тоже родилась на полтора месяца раньше срока, примерно с таким же весом и размерами“, - пояснила Нечаева в эфире, отметив, что, исходя из этого, она предполагает, что ее ребенок пошел в мать.

У Нечаевой остались только приятные воспоминания о больнице. „Недоношенного малыша там сполна одарили чувством безопасности и вниманием, нам разрешали остаться там подольше и не прогоняли, мы могли оставаться там до тех пор, пока не почувствовали себя достаточно туверенно, чтобы вернуться домой“, - вспоминает она.

„Сейчас он весит уже практически пять килограммов, с большими щеками, в нем даже не узнать того малыша, который был вначале совсем крохой“, - говорит Нечаева, которая в конце этого года отправится в концертное турне по Эстонии, где вместе с ней будет путешествовать и ее новорожденный сынишка.

„Он слушает, как мама поет на сцене, и пока что у нас было очень хорошее сотрудничество, он особенно любит спать, когда я пою, я думаю, он считает эти рождественские песни колыбельными“, - сказала Нечаева, добавив, что у нее действительно замечательный ребенок.

Как ранее писал Delfi, малыш родился в конце октября. „Мы зовем его Оливкой. Он хорошо кушает и любит поесть, как и его мама с папой. Конечно, когда он родился, то был совсем крохой - 47 см ростом и весом чуть меньше 2400 граммов“, - рассказала новоиспеченная мама. „Малыш хотел прийти к нам немного раньше положенного срока, но все в порядке“, - добавила певица.

Хотя всего несколько недель назад Элина ходила с большим животом, на телевидении она появилась в обтягивающем платье, которое показало, что она снова в отличной форме. По ее словам, она не намерена делать длительный перерыв в музыке после родов. „Вынашивание и рождение ребенка очень хорошо влияют на голос“, - поясняет Нечаева.