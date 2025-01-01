Отличный подарок к новому году: Данила Поперечный возвращается в Таллинн с новым концертом

Спустя два года с момента последнего выступления, теперь уже в статусе иностранного агента №813, Данила снова готов взять микрофон и отправиться на „комедийную службу“. Его новый материал обещает быть еще более жестким, искренним и неожиданным.

Смогут ли зрители рассмеяться над остросоциальными и личными темами, которые комик мастерски преподносит в своем стиле? И главное, удастся ли агенту выполнить свою миссию без новых громких заголовков?

„Веселая жизнь кончилась — пора за работу“, — заявляет Поперечный, оставляя поклонников в ожидании вечера, который точно не забудется.

Не упустите возможность увидеть новое шоу Данилы Поперечного в Таллинне!Билеты уже в продаже.

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