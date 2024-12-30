30.12.2024, 18:00
ГАЛЕРЕЯ | В Таллинне прошла волшебная рождественская вечеринка вместе с Гринчем! Смотрите, украл ли он Рождество
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MEAT Resto & Butchery пригласил всех желающих провести последние дни уходящего года в кругу коллег и самых близких друзей. Даже Гринч заходил на огонек, но Рождество и праздничное настроение так и не смог украсть!
Гостей ждала масса приятной танцевальной музыки от DJ Peterson, который не давал публике скучать до раннего утра. Изюминкой вечера стала специальная рождественская программа от модерн-кабаре EMPIRE SHOW, приправленная выступлением особого гостя – Гринча.
Это был незабываемый вечер, полный волшебства, смеха и веселья в уютной атмосфере ресторана. Вкусные рождественские блюда, изысканные коктейли, приятная компания и потрясающая шоу-программа – все это создало неповторимую праздничную атмосферу!
Смотрите, как весело прошел праздник!