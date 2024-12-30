Продюсер Анны Седоковой объяснил, почему певица не пришла на похороны бывшего мужа Яниса Тиммы(3)
27 декабря в Риге прошло прощание с баскетболистом Янисом Тиммой. На похороны прилетели даже друзья мужчины из США, но его бывшая жена, российская певица Анна Седокова, с которой он срочно хотел поговорить в последние часы своей жизни, на прощании со спортсменом не присутствовала.
Прощание с Янисом Тиммой состоялось 27 декабря в большом зале Рижского крематория. Проститься с Янисом Тиммой пришли его родственники и друзья, бывшие партнеры как по сборной Латвии, так и на клубном уровне, а также представители баскетбольного сообщества.
После смерти 32-летнего баскетболиста опорой для его семьи стала его первая жена Сана Оша. У пары, познакомившейся еще в школе и поженившейся в 2016 году, есть общий сын, которому сейчас шесть лет. Однако в 2019 году их союз распался, когда мужчина, переехавший играть в Москву, встретил в России поп-звезду Анну Седокову. Латвиец влюбился в певицу, и в 2020 году они поженились.
В октябре этого года Седокова решила развестись со своим латвийским мужем, а спустя два месяца Тимма покончил жизнь самоубийством. Одной из самых показательных деталей его смерти является то, что в последние часы своей жизни он якобы пытался связаться именно с Седоковой. На экране телефона покойного мужчины было сообщение с просьбой к бывшей жене перезвонить ему.
После смерти бывшего мужа российская певица заявила, что может сама оплатить транспортировку тела Яниса в Латвию и его похороны. Однако родственники мужчины решили воспользоваться пожертвованными им деньгами. Тогда возник вопрос, приедет ли российская звезда украинского происхождения тоже в Латвию или откажется присутствовать на похоронах. 27 декабря выяснилось, что она все же не приехала на похороны.
Продюсер певицы Сергей Дворцов рассказал российским СМИ, что решение не присутствовать на похоронах было связано со здоровьем Седоковой. Было решено, что поездка в другую страну и посещение такого печального мероприятия могут нанести излишний вред состоянию ее психического здоровья.
Седокова, которая была доставлена в больницу после смерти бывшего мужа, по сообщениям, все еще находится под наблюдением врачей. Неизвестно, когда певица сможет вернуться к нормальной жизни. Она написала прощальное послание Тимме на своих страницах в социальных сетях и призналась в вечной любви к покойному.
„Я все еще в больнице, и у меня пока не получается жить как раньше. Вместе с мамой и сестрой Яниса, а также при поддержке стран мы стараемся достойно организовать прощание с ним всех близких и друзей. Я скорблю. Мне кажется, что это все — какая-то глупая шутка. Но каждое утро я просыпаюсь в больнице и понимаю, что больше никогда не увижу тебя. Главное, помни, герой: нет ничего, что тебе не покорится. И хотя ты покинул нас, я буду любить тебя вечно — на земле и на небе“, — написала Анна в Instagram.
Между тем бывшая жена Яниса и мать их общего сына Сана Оша написала в соцсетях, что на момент развода с ней Тимма был миллионером. А когда он связался с Седоковой, все деньги начали улетать с неимоверной скоростью. Настолько быстро, что баскетболист даже не смог платить минимальные алименты своему ребенку.
Сана напомнила, что Янис провел свои последние минуты в дешевом мотеле, хотя еще совсем недавно был на пике успеха и мог позволить себе адекватные условия в дорогой гостинице. Все это девушка написала без прямых обвинений Седоковой, но дала „пищу для размышлений“, чтобы каждый сам для себя решил, кто прав, а кто виноват.
Латвийский баскетболист Янис Тимма совершил самоубийство в Москве, сообщили российские агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники.
По их данным, тело 32-летнего Яниса Тиммы нашли в подъезде жилого дома в центре Москвы. Телеграм-канал Baza сообщил, что тело Тиммы обнаружили на первом этаже дома на улице Сергея Макеева в ночь на 17 декабря. По данным Mash, Тимма покончил с собой в бизнес-отеле, в то же время Shot сообщил, что тело спортсмена обнаружили в хостеле. Shot утверждает, что причиной смерти Тиммы стала асфиксия, „ВЧК-ОГПУ“ пишет, что он умер в результате падения с большой высоты.