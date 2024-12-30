Продюсер Анны Седоковой объяснил, почему певица не пришла на похороны бывшего мужа Яниса Тиммы

Прощание с Янисом Тиммой состоялось 27 декабря в большом зале Рижского крематория. Проститься с Янисом Тиммой пришли его родственники и друзья, бывшие партнеры как по сборной Латвии, так и на клубном уровне, а также представители баскетбольного сообщества.

После смерти 32-летнего баскетболиста опорой для его семьи стала его первая жена Сана Оша. У пары, познакомившейся еще в школе и поженившейся в 2016 году, есть общий сын, которому сейчас шесть лет. Однако в 2019 году их союз распался, когда мужчина, переехавший играть в Москву, встретил в России поп-звезду Анну Седокову. Латвиец влюбился в певицу, и в 2020 году они поженились.

В октябре этого года Седокова решила развестись со своим латвийским мужем, а спустя два месяца Тимма покончил жизнь самоубийством. Одной из самых показательных деталей его смерти является то, что в последние часы своей жизни он якобы пытался связаться именно с Седоковой. На экране телефона покойного мужчины было сообщение с просьбой к бывшей жене перезвонить ему.

После смерти бывшего мужа российская певица заявила, что может сама оплатить транспортировку тела Яниса в Латвию и его похороны. Однако родственники мужчины решили воспользоваться пожертвованными им деньгами. Тогда возник вопрос, приедет ли российская звезда украинского происхождения тоже в Латвию или откажется присутствовать на похоронах. 27 декабря выяснилось, что она все же не приехала на похороны.

Продюсер певицы Сергей Дворцов рассказал российским СМИ, что решение не присутствовать на похоронах было связано со здоровьем Седоковой. Было решено, что поездка в другую страну и посещение такого печального мероприятия могут нанести излишний вред состоянию ее психического здоровья.

Седокова, которая была доставлена в больницу после смерти бывшего мужа, по сообщениям, все еще находится под наблюдением врачей. Неизвестно, когда певица сможет вернуться к нормальной жизни. Она написала прощальное послание Тимме на своих страницах в социальных сетях и призналась в вечной любви к покойному.