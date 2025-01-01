ВИДЕО | От „Все плохо, на работу не устроиться“ до „Радостно. Планы грандиозные“: с какими чувствами ушли из 2024 года жители Таллинна

„С плохими. Поднятие налогов, все остальное. Все плохо. Для меня понижение получки, мне больше 50 лет, уже работы хорошей не найдешь, попробуй куда устроиться — получки нет хорошей. Цель — выжить. Больше никаких нет“, — поделился мужчина средних лет.

„Радостно. Ничего страшного в личной жизни не случилось, и с новыми надеждами в новый год“, — сказала женщина, обнимая свою подругу, с которой дружат уже 64 года!

„Год был непростой, конечно, как и у практически каждого жителя Эстонии, но не унываем и смотрим с позитивом вперед. Конечно, планы большие, грандиозные. Самое главное — душевное здоровье“, — отметила женщина.

„Поменял работу, вроде все хорошо. Обычный год, никаких изменений не заметил“, — с легкостью признался мужчина.

„Идем в 2025 год с большой надеждой. С надеждой, что закончится война и мы вернемся домой. По сравнению с прошлым годом уже все нормально, привыкли к обстоятельствам эстонским, и все уже нормально. Ничего плохого не было. Хорошие люди, только благодарность эстонцам, что приняли нас, ничего вопреки не сказали“, — рассказала женщина, недавно переехавшая с мужем в Эстонию.

Каждый пришел на фейерверк со своими мыслями и чувствами, но объединяло всех одно — желание, чтобы новый год принес больше радости, стабильности и мира.

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