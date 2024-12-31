ФОТО | Новый год наступил! Смотрите, что творилось в центре Таллинна в преддверии полуночи(18)
Для тысяч таллиннцев 2025 год станет большим праздником на площади Вабадузе или в другом месте Старого города. Загляните в галерею, чтобы увидеть, что происходит в оживленном районе столицы в преддверии Нового года.
Известно, что Таллиннская городская управа не устраивает в этот раз фейерверк. Город встретит Новый год концертом и световым шоу, что уже стало традицией.
31 декабря в 23:00 на площади Вабадузе начнется концерт: зрители смогут ощутить особый дух музыкального путешествия, созданного одним из самых признанных эстонских музыкантов и продюсеров Раулем Оямаа. На сцене выступят Алика, Анетт, Марис Пихлап и Duo Ruut. Сюрпризом программы станут выступления цирковых артистов Грете Гроссь и Лауры Кивистик на качелях и зиплайне.
В 23:50 начнется уникальное световое шоу, обещающее зрителям незабываемые визуальные и эмоциональные впечатления. Музыкальное сопровождение, созданное Раулем Оямаа, легло в основу визуальных эффектов шоу.