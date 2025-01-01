ФОТО | Прощай, год культурной столицы! Смотрите, как Тарту встречает новый 2025 год

Год культурной столицы Европы в Тарту в 2024 году стал знаковым событием для Тарту и всей Южной Эстонии. Тарту продемонстрировал свою уникальную культуру, богатую историю и новаторский дух. Множество мероприятий, от выставок и театральных постановок до музыкальных фестивалей и уличных перформансов, привлекли как местных жителей, так и туристов со всего мира. Городские пространства были переосмыслены, а новые проекты позволили подчеркнуть экологичность и современность Тарту как молодёжной и университетской столицы страны.