ФОТО | Прощай, год культурной столицы! Смотрите, как Тарту встречает новый 2025 год
Этот Новый год - знаменательное событие для Тарту, ведь город хороших идей получил в этом году получил звание культурной столицы Европы, и теперь этот год наконец подошел к концу.
В этом году Тарту снова встретил Новый год без фейерверка, организованного городскими властями.
Год культурной столицы Европы в Тарту в 2024 году стал знаковым событием для Тарту и всей Южной Эстонии. Тарту продемонстрировал свою уникальную культуру, богатую историю и новаторский дух. Множество мероприятий, от выставок и театральных постановок до музыкальных фестивалей и уличных перформансов, привлекли как местных жителей, так и туристов со всего мира. Городские пространства были переосмыслены, а новые проекты позволили подчеркнуть экологичность и современность Тарту как молодёжной и университетской столицы страны.
Особое внимание уделялось взаимодействию традиций и инноваций. Тарту, известный как город науки и образования, активно вовлекал в культурные события университетскую молодёжь и международные научные сообщества. Темы устойчивого развития, дигитализации и межкультурного диалога стали центральными в программе года. Участие в статусе культурной столицы вдохновило жителей и усилило роль Тарту на европейской культурной карте, став стимулом для дальнейшего развития города и региона.