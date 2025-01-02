ВИДЕО | Танцуют под Меладзе и Губина: Галкин показал, как под артистичные танцы встретил новогоднюю ночь с Пугачевой
Максим Галкин поделился в своем блоге видео, где вместе с Аллой Пугачевой отмечают наступление 2025-го в ресторане.
В последние месяцы уходящего года Алла Борисовна почти не появлялась на публике. Лишь Максим Галкин несколько раз делился ее фотографиями, но сама Примадонна избегала общения с аудиторией. Это породило слухи о возможной болезни артистки. Однако, судя по кадрам из ресторана, с ней все в порядке: Алла Борисовна выглядит бодрой, пребывает в отличном настроении и полна энергии.
Новый год Пугачева и Галкин решили отметить не дома, а в ресторане. Хотя их стол остался за кадром, в центре внимания оказался украшенный зал с роскошной елкой, рядом с которой и был снят видеоролик.
В кадрах видно, как Алла Борисовна танцует под хит Андрея Губина и обнимает мужа. Для праздника она выбрала эффектный черный блестящий костюм, дополнив его накидкой и изысканной шляпкой с вуалью.