О кончине актрисы сообщили пропагандистские СМИ. По их информации, причиной смерти Выходцевой стала продолжительная болезнь, однако подробности диагноза пока не разглашаются. Еще в 2022 году звезда пыталась свести счеты с жизнью, приняв большое количество таблеток. Ее спасла сиделка по имени Гульнара.

„Она была очень бледной и говорила, что уже слишком поздно. Но я вызвала скорую, несмотря на ее протесты. Она умоляла: „Оставьте меня в покое, дайте умереть дома“, – рассказывала женщина, вызвавшая врачей.

В октябре того года актрису выписали из больницы, после чего она исчезла из публичного пространства. В интернете появились слухи, что она переехала в дом престарелых.

Выходцева родилась 27 июня 1934 года в Донецке, а затем переехала с семьей в Луганскую область. Большую часть жизни она провела в России, где построила карьеру актрисы. За 67 лет творческой деятельности она снялась в 165 фильмах и прославилась ролями в таких проектах, как „Юность наших родителей“, „Огарева, 6“, „Марш Турецкого“, „Каменская“, „Возвращение Мухтара“, „Ландыш серебристый“, „Служебный роман“ и „Москва слезам не верит“.

В 2017 году актриса завершила карьеру и ушла на пенсию. Ее последней работой стал мини-сериал „Сын“, где она исполнила роль вахтерши.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить