София Ротару вышла на связь и обратилась к подписчикам на украинском языке

Народная артистка Украины София Ротару, которая с начала полномасштабной войны редко появлялась в публичном пространстве, неожиданно напомнила о себе.

Певица поздравила подписчиков в Instagram с Новым 2025 годом, опубликовав фото елки, украшенной белыми снежинками, шарами и гирляндами. Пост сопровождала лаконичная подпись на украинском языке.

„З Новим роком!“ - написала Ротару.

Что известно о Софии Ротару

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Ротару отошла от активной публичной деятельности. Она прекратила концерты и перестала появляться на мероприятиях. О войне певица напрямую не высказывается, однако иногда делится фотографиями разрушений, вызванных российскими атаками на украинские города и села.

По слухам, сейчас София Михайловна проживает за границей, предположительно в Италии, где у нее есть роскошная вилла. Однако несколько месяцев назад она посетила Киев, чтобы почтить память своего мужа. Тогда она поделилась фотографией у могилы Анатолия Евдокименко, который ушел из жизни 22 года назад.

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