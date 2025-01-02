„Женщина-кошка“ Джослин Вильденштейн, самая известная жертва пластической хирургии, скончалась в возрасте 84 лет

Джослин Вильденштейн, светская львица, получившая прозвище Женщина-кошка после многочисленных пластических операций, умерла в 84 года. Джослин скончалась 31 декабря в Париже от тромбоэмболии легочной артерии. Об этом сообщает Paris Match.

Джослин Вильденштейн, урожденная Жослин Периссе, в момент своей смерти находилась в своей парижской резиденции. „Ее партнер Ллойд Кляйн с прискорбием сообщает о смерти Джослин Вильденштейн в Париже“, — сообщают журналисты.

В последний раз ее видели 18 декабря в Париже на приеме вместе с Кляйном. У нее было более 1 миллиона подписчиков в Instagram, и она называла себя „арт-дилером“.

Эта светская львица, родившаяся в Швейцарии и имевшая скромное происхождение, в 1970-х годах вышла замуж за американского миллиардера французского происхождения Алека Н. Вильденштейна, сына известного французского арт-дилера и коневода Даниэля Вильденштейна. Их семья возглавляла Wildenstein & Co., влиятельную парижскую арт-дилерскую компанию.

Однако всего два десятилетия спустя эти двое оказались в центре внимания прессы из-за своего скандального развода.

В интервью лондонской газете The Times Джослин рассказывала, что увлекалась Африкой с детства. И в итоге она оказалась на ранчо семьи Вильденштейнов Ol Jogi, расположенное в Кении.

Там во время сафари ее познакомил с Алеком Аднан Хашогги, саудовский торговец оружием.

Джослин вспомнила, как Алек решил убить льва, который убивал антилоп неподалеку, поэтому она пошла с ним на охоту. Она рассказала, как после того, как ее будущий муж сразил льва одним выстрелом, они съели часть животного в качестве трофея и натерли его кровью свои шеи и лица.

Джослин жила роскошной жизнью с Вильденштейном, но они развелись в 2000 году, якобы после того, как она узнала о его изменах. Она получила ошеломляющие $2,5 млрд при разводе, плюс 100 млн долларов выплачивались ей ежегодно в течение 13 лет.