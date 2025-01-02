Умер основатель эстонского ансамбля Jäääär Сулев Салм

Сулев Салм (21.03.1971 - 31.12.2024) внес большой вклад в развитие эстонской музыки. Он является основателем групп Jäääär, In Boiler, Oort и Kiritöö. Он также активно работал в группах Ummamuudu, Untsakad и Alle-aa. В память о покойном Салме многие его близкие поделились своими теплыми воспоминаниями на Facebook.

„1 января. Я просыпаюсь и узнаю, что в мой день рождения Сулев Салм больше никогда не пришлет свое замечательное поздравление: „Õnne soovib Sul Sull!“. Мы были коллегами по Q-Raadio. С этого началось наше знакомство. И длилось оно более 30 лет. В последний раз мы встретились на похоронах нашего общего друга Олафа Суудера. Как всегда, мы пожелали друг другу поскорее снова встретиться. Теперь оно откладывалось надолго. Сулев - автор многих красивых и известных песен. Он также написал тексты ко многим из них“, - вспоминает в Facebook знакомый Сулева Каупо Торим.

„Бесконечная печаль - ушел из жизни Сулев Салм (21.03.1971 - 31.12.2024), друг, коллега, гитарный виртуоз и звукорежиссер, записавший большую часть вечеров Тартуского фольклорного клуба (которые еще много лет можно услышать на Klassikaraadio). До этого были Вильяндиский колледж культуры, Alle-aa, Viljandi Folk, Jäääär, Q-Raadio, Oort, Regiöö и т.д. и т.п... Но впервые мы встретились, когда осенью 1984 года(?) я проходил педагогическую практику в качестве учителя эстонского языка и литературы в Тартуской 7-й средней школе, класс VIb. Одним из произведений, обсуждение которого я помню, было „Мальчики с улицы Пал“... Счастливого пути, не замерзай...“ - Антс Йохансон поделился своими мыслями в социальных сетях.

Музыкант Руслан Трочинский опубликовал в Facebook видео в память о Салме. „Дорогой друг! Покойся с миром! Я буду играть для тебя, а Cveneburebi - петь для тебя! Для меня было честью играть, записываться и веселиться с тобой“, - написал Трочинский.