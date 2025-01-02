Умер основатель эстонского ансамбля Jäääär Сулев Салм
Музыкант, композитор и продюсер Сулев Салм скончался 31 декабря в возрасте 53 лет.
Сулев Салм (21.03.1971 - 31.12.2024) внес большой вклад в развитие эстонской музыки. Он является основателем групп Jäääär, In Boiler, Oort и Kiritöö. Он также активно работал в группах Ummamuudu, Untsakad и Alle-aa. В память о покойном Салме многие его близкие поделились своими теплыми воспоминаниями на Facebook.
„1 января. Я просыпаюсь и узнаю, что в мой день рождения Сулев Салм больше никогда не пришлет свое замечательное поздравление: „Õnne soovib Sul Sull!“. Мы были коллегами по Q-Raadio. С этого началось наше знакомство. И длилось оно более 30 лет. В последний раз мы встретились на похоронах нашего общего друга Олафа Суудера. Как всегда, мы пожелали друг другу поскорее снова встретиться. Теперь оно откладывалось надолго. Сулев - автор многих красивых и известных песен. Он также написал тексты ко многим из них“, - вспоминает в Facebook знакомый Сулева Каупо Торим.
„Бесконечная печаль - ушел из жизни Сулев Салм (21.03.1971 - 31.12.2024), друг, коллега, гитарный виртуоз и звукорежиссер, записавший большую часть вечеров Тартуского фольклорного клуба (которые еще много лет можно услышать на Klassikaraadio). До этого были Вильяндиский колледж культуры, Alle-aa, Viljandi Folk, Jäääär, Q-Raadio, Oort, Regiöö и т.д. и т.п... Но впервые мы встретились, когда осенью 1984 года(?) я проходил педагогическую практику в качестве учителя эстонского языка и литературы в Тартуской 7-й средней школе, класс VIb. Одним из произведений, обсуждение которого я помню, было „Мальчики с улицы Пал“... Счастливого пути, не замерзай...“ - Антс Йохансон поделился своими мыслями в социальных сетях.
Музыкант Руслан Трочинский опубликовал в Facebook видео в память о Салме. „Дорогой друг! Покойся с миром! Я буду играть для тебя, а Cveneburebi - петь для тебя! Для меня было честью играть, записываться и веселиться с тобой“, - написал Трочинский.
Сулев Салм окончил Тартускую 7-ю среднюю школу и Тартускую музыкальную школу имени Хейно Эллера по специальности „хоровое дирижирование“. В 1995 году окончил Вильяндиский культурный колледж по специальности „популярная музыка“, в 2013 году получил степень магистра Тартуского университета в области управления культурой и степень магистра социальных наук.
Является основателем групп Jäääär, In Boiler, Oort и Kiritöö. Кроме того, он активно работал в группах Ummamuudu, Untsaka и Alle-aa. Он организовывал Вильяндиский фестиваль народной музыки и фестиваль Regiöö (главный организатор в 2004-2011 годах).
Салм работал преподавателем в Вильяндиском культурном колледже и продюсером на радио Kuku. С 2008 года он работал преподавателем в Тартуской академии культуры в Вильянди, звукорежиссером в студии звукозаписи, а музыкантом и продюсером на фрилансе.