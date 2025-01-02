ФОТО | Прощание с легендой! Популярный бар отметил свое закрытие яркой новогодней вечеринкой, где яблоку было упасть негде

По адресу Кроонуайя, 76 днем работала пекарня и кафе Käkk, а вечером бар Mülä. О закрытии любимого многими заведения стало известно в начале декабря, когда управляющая сообщили об этом в социальных сетях.

Маарья Маатее, управляющая этими заведениями, написала, что не жалеет о своем пути: „Этот год принес столько прекрасного и доброго. Я безмерно благодарна каждому из вас за это. Однако, глядя на реальность, мы больше не можем продолжать работать в этом доме [...] К сожалению, чтобы привести наше здание в соответствие со всеми законными требованиями, нужны значительные реконструкции, которые наша сегодняшняя команда не может взять на себя в одиночку. Важно осознавать свои границы“.

Käkk и Mülä работали до конца декабря. В новогоднюю ночь их история завершилась эпической вечеринкой - „мюлякой“.

Двери на последнюю вечеринку года открылись около 00:15, когда Новый год уже насутпил. „Лучшую танцевальную музыку и культовый вайбы принесет наш абсолютный фаворит - DJ Sailence“, - описывали вечеринку в социальных сетях. „Это уж точно будет долгая и зажигательная ночь, и это будет одна из легендарных вечеринок Mülä, и никто не знает, что произойдет и как долго продлится вечеринка“, - добавляется в сообщении.

Один из присутствовавших на вечеринке рассказал, что на ней было так много народу, что было трудно передвигаться. По его словам, на вечеринке в Mülä гости нереально зажгли. „Все пели и танцевали“, - поделился он своими воспоминаниями о вечеринке.

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