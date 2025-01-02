Такой Анне Вески вы еще не слышали! Главная дива Эстонии записала совместный трек с местной рок-группой

Сотрудничество Bedwetters и Анне Вески началось в рамках их совместного будущего ведения гала-вечера Eesti Muusikaauhinnad 2025, который состоится 30 января. Музыканты сразу нашли общий язык. Участники Bedwetters сумели проявить себя с непривычной стороны, будучи вежливыми и сдержанными. Похоже, что исключительная аура Анне Вески способна укротить даже самых дерзких, и ребята оказались достаточно убедительными, чтобы главная дива Эстонии согласилась на совместную работу.

Вокалист Bedwetters Йоосеп Ярвесаар поделился своими впечатлениями от творческого процесса: “Работа над песней с Анне вывела нас из зоны комфорта, и это было только к лучшему. Мы с самого начала знали, что не можем просто перенести Анне в музыкальную вселенную Bedwetters, а должны создать что-то совершенно новое для нас. Мы написали нетипичную для нас песню, в которую Анне идеально вписалась. К тому же мы наконец смогли реализовать давнюю мечту — написать песню о любви на эстонском языке“.

Анне Вески понравилась песня с первого же прослушивания.“Мне нравится иногда записывать песни в сотрудничестве с другими артистами. У нас ведь скоро совместное ведение церемонии Eesti Muusikaauhinnad, и ради этой цели было приятно записать общую композицию. Песня сразу мне подошла, как только я её услышала“, — прокомментировала Анне Вески.

Новый хит с ярким выступлением можно будет увидеть на сцене гала-вечера Eesti Muusikaauhinnad 2025, который пройдёт 30 января на Unibet Arena. Билеты уже доступны на сайте Piletitasku.

Послушать свежий трек Bedwetters и Анне Вески можно здесь:

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