Латвийская национальная опера и балет получила рекордное пожертвование – 600 тысяч долларов США(2)
Латвийская национальная опера и балет (LNOB) начинает новый год с важного события – получения значительного пожертвования от семьи выдающегося латвийского сценографа Петериса Рожлапы (1906–1991). Его дочь, профессор Анита Рожлапа (1939–2024) завещала свое наследие LNOB в память о своем отце. Фонд Anita Rozlapa Revocable Trust (США) пожертвовал 600 тысяч долларов США, а также картины и скульптуры, созданные Петерисом Рожлапой в эмиграции.
„Мы чрезвычайно благодарны Аните Рожлапе за крупнейшее пожертвование, сделанное частным лицом, в истории Латвийской национальной оперы и балета. Щедрый дар будет использован для художественного развития и образования, особенно в области сценографии“, – отметил председатель правления LNOB Сандис Волдиньш.
Петерис Рожлапа начал свою карьеру в Латвийской национальной опере ровно сто лет назад как ассистент знаменитого сценографа и художника по костюмам Лудольфа Либертса. В 1935 году благодаря своему таланту он стал главным сценографом театра, создавая монументальные декорации и костюмы для опер, балетов и оперетт. Среди наиболее известных постановок, оформленных Рожлапой, – опера Джузеппе Верди „Аида“ (1938), опера Жака Оффенбаха „Сказки Гофмана“ (1938), опера Вольфганга Амадея Моцарта „Волшебная флейта“ (1940), балет Петра Чайковского „Лебединое озеро“ (1941), опера Рихарда Вагнера „Тангейзер“ (1942), и опера Людвига ван Бетховена „Фиделио“ (1944) и другие.
В 1944 году Петерис Рожлапа вместе с женой Вилмой и дочерью Анитой покинул родину, проведя вторую половину жизни в США. Летом 2024 года управляющий наследством Аарон МакКри (Aaron McCrea) связался с LNOB, передав желание Аниты Рожлапы вернуть наследие отца на родину.