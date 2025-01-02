Латвийская национальная опера и балет получила рекордное пожертвование – 600 тысяч долларов США

„Мы чрезвычайно благодарны Аните Рожлапе за крупнейшее пожертвование, сделанное частным лицом, в истории Латвийской национальной оперы и балета. Щедрый дар будет использован для художественного развития и образования, особенно в области сценографии“, – отметил председатель правления LNOB Сандис Волдиньш.

Петерис Рожлапа начал свою карьеру в Латвийской национальной опере ровно сто лет назад как ассистент знаменитого сценографа и художника по костюмам Лудольфа Либертса. В 1935 году благодаря своему таланту он стал главным сценографом театра, создавая монументальные декорации и костюмы для опер, балетов и оперетт. Среди наиболее известных постановок, оформленных Рожлапой, – опера Джузеппе Верди „Аида“ (1938), опера Жака Оффенбаха „Сказки Гофмана“ (1938), опера Вольфганга Амадея Моцарта „Волшебная флейта“ (1940), балет Петра Чайковского „Лебединое озеро“ (1941), опера Рихарда Вагнера „Тангейзер“ (1942), и опера Людвига ван Бетховена „Фиделио“ (1944) и другие.