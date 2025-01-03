„Крым наш“: Андрей Данилко показал, как под его хит в Симферополе встречали Новый год

Украинский артист Андрей Данилко, известный своим образом Верки Сердючки, создал множество новогодних хитов, которые полюбились публике. В аннексированном Крыму многие встречали Новый год под его композиции. Певец поделился видео, на котором запечатлено, как герои ролика веселятся под один из его знаменитых треков.

На своей странице в Instagram Данилко опубликовал запись, растиражированную российскими пабликами. На видео группа людей танцует у новогодней елки под популярную песню Верки Сердючки „Все будет хорошо“.

К танцующим также присоединились персонажи Дед Мороз и Снегурочка, символы новогодних праздников в России. Судя по подписи артиста, действие происходило в Симферополе в ночь на 1 января 2025 года.

„Крым наш! Симферополь! Новогодняя ночь 2025!“ — подписал видео Андрей Данилко.

Такое поведение крымчан вызвало раздражение у части российской аудитории. В пропагандистских Telegram-каналах появилось видео с песней Верки Сердючки, где Данилко был назван „русофобом“. В комментариях пользователи обвинили артиста в том, что он якобы „приписывает Крым Украине“, хотя полуостров никогда не считался российским.

На записи также слышно, что поведение танцующих вызвало недовольство у сторонников Владимира Путина. Предположительно, автор видео за кадром выразил агрессию, заявив, что ему захотелось избить людей, веселящихся под хит украинского исполнителя.

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