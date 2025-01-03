„Хочу быть там полезной“: Татьяна Лазарева, поддержавшая Украину, мечтает вернуться в РФ

Известная российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева, которая после начала полномасштабного вторжения осудила путинский режим, уехала за границу и поддержала Украину, неожиданно заговорила о возвращении в Россию. Телезвезда призналась, что мечтает снова жить на родине, хотя не верит, что это возможно.

В 2022 году Лазарева была признана „иноагентом“ в РФ. В интервью для YouTube-канала „В гостях у Гордона“ она заявила, что после окончания войны мечтает вернуться в Россию, но считает, что это маловероятно. Помимо статуса „иноагента“, в стране ее также считают террористкой и экстремисткой. Актриса уверена, что в случае возвращения ее арестуют.

Лазарева убеждена, что после завершения войны в Россие потребуются значительные изменения. Она подчеркнула, что, если бы смогла вернуться, то занялась бы восстановлением Украины и оказанием помощи пострадавшим.

„Не знаю, смогу ли я вернуться в Россию. Моя, наверное, мечта вернуться в Россию. Я хочу этого. Я хочу быть там еще полезной. У меня, конечно, опускаются руки, когда я думаю, сколько там всего нужно будет делать, учитывая, что мы еще должны восстанавливать Украину. А также помогать, как и раньше, людям, которые пострадали от этой войны в Украине. Но я не могу вам сказать, что я вернусь, потому что это система, меня сразу посадят в тюрьму“, — поделилась актриса.

Сейчас Лазарева живет в Европе. Она отметила, что не верит в быстрые изменения и планирует продолжать заниматься своей деятельностью, опираясь на полученные уроки.

„Я думаю, что я продолжу делать то, что я делала, потому что я не верю в какие-то мгновенные изменения. Каких-то ужасных событий, которые происходят моментально, очень много. Наша задача, тех, кто остается жить, это просто продолжать свой выбранный путь“, — подчеркнула Лазарева.

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