Исповедь изменившей жены: та ночь была полна вещей, о существовании которых я даже не знала

„Я действительно не знала, что это такое, пока это не случилось со мной,“ — начинает свою историю 33-летняя женщина.
Недавно со мной случилось нечто, о чем я и представить до этого не могла. Я изменила своему партнеру, с которым мы вместе уже девять лет. После этого опыта, теперь, в 33 года, я почувствовала, и наконец-то поняла, что такое секс. Поверите или нет, но этот одноразовый роман дал мне первый оргазм — я действительно не знала, что это такое, пока это не случилось со мной.
Мы с моим партнером вместе с университета. Я была его первой, а он – моим. То, что мы знаем о сексе сейчас, мы узнали друг от друга, и это, вероятно, объясняет многое. Последнее время я сблизилась с одним коллегой, который постоянно рассказывает о своей личной жизни и о том, что пробует в постели. Слушая его, я понимаю, насколько скучной стала моя сексуальная жизнь и чего я, возможно, лишена.