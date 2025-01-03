Исповедь изменившей жены: та ночь была полна вещей, о существовании которых я даже не знала

Недавно со мной случилось нечто, о чем я и представить до этого не могла. Я изменила своему партнеру, с которым мы вместе уже девять лет. После этого опыта, теперь, в 33 года, я почувствовала, и наконец-то поняла, что такое секс. Поверите или нет, но этот одноразовый роман дал мне первый оргазм — я действительно не знала, что это такое, пока это не случилось со мной.