Умерла редактор „Таллиннфильма“ Лууле Жаворонок

О смерти Лууле Павельсон Delfi сообщил кинооператор и режиссер Янно Пыльдма.

Павельсон родилась 25 марта 1933 года в поселке Тыстамаа в Пярнумаа.

В 1941 году ее депортировали в Сибирь, где она ходила в школу. В Сибири провела около пяти лет.

В 1958 году заболела полиомиелитом, после чего заново училась ходить с помощью костылей и трости. В 1960-м устроилась на работу в „Таллиннфильм“. Одновременно заочно обучалась в киноинституте в Москве, который окончила в 1967 году как литературный сотрудник телевидения и кино.

В редакции „Таллиннфильма“ она проработала 30 лет, выполняя все необходимые задачи: архивировала, редактировала, занималась дубляжом и так далее. Она стала известна именно как автор дубляжа советских мультфильмов на эстонский язык, так как в конце каждого из них звучал хорошо знакомый детям текст: „Союзмультфильм. Дублировано киностудией „Таллиннфильм“. Переводчик Валерия Вилланди, звукорежиссер Герман Вахтель, режиссер Еуген Розенталь, редактор Лууле Жаворонок“.

В 1990 году она вернула свою девичью фамилию Павельсон.

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