БОЛЬШОЙ ОБЗОР ПРЕМЬЕР | „Супермен“, „Как приручить дракона“, „Аватар“: 10 самых ожидаемых фильмов 2025 года

Рассказываем о самых ожидаемых фильмах года, занятых актерах и планируемых датах премьер.

Как приручить дракона

Популярная мультипликационная трилогия DreamWorks „Как приручить дракона“ получила live-action ремейк — с живыми актерами и анимированным драконом Беззубиком, созданным с помощью технологии CGI. По кадрам первого тизера „Как приручить дракона“ можно сделать вывод, что создатели попытались сохранить внешнее сходство Беззубика с версией из мультфильма.

Режиссером картины выступил Дин ДеБлуа, создатель оригинального „Как приручить дракона“. Главные роли исполнили Мейсон Темз („Черный телефон“), Джерард Батлер („300 спартанцев“) — первому досталась роль Иккинга, а второму — Стоика Обширного. В фильме также появится Ник Фрост, Нико Паркер, Джулианн Деннисон.

Премьера - 13 июня

Обезьяна

Оз Перкинс, создатель самого обсуждаемого фильма ужасов 2024 года „Собиратель душ“ не собирается останавливаться не достигнутом. В феврале выходит его новый хоррор „Обезьяна“, в основу сюжета которого вошел рассказ Стивена Кинга, вышедший в 1980-м году.

В центре сюжета два брата-близнеца Билл и Хэлл (Тео Джеймс), которые находят на чердаке дома заводную обезьянку, с каждым ударом металлических тарелок игрушки погибает кто-то из их близких. Братья решают избавиться от проклятой игрушки, однако. спустя много лет она возвращается в их жизнь — и, кажется, жаждет мести. Дистрибьютором фильма выступила студия Neon, которая прошлым летом выпустила „Собиратель душ“ — по всей видимости, нас ожидает новая убойная промо-кампания.

Премьера - 21 февраля

Капитан Америка: Дивный новый мир

Супергеройский блокбастер „Капитан Америка: Дивный новый мир“ станет первым фильмом о звездно-полосатом патриоте, снятым без участия Криса Эванса. Напомним, что с 2011 по 2019 годы именно этот актер исполнял роли Стива Роджерса, предводителя команды Мстителей. В „Дивном новом мире“ место Эванса займет Энтони Маки (Сокол), новую версию Сокола при этом сыграет Хоакин Торрес.