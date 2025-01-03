БОЛЬШОЙ ОБЗОР ПРЕМЬЕР | „Супермен“, „Как приручить дракона“, „Аватар“: 10 самых ожидаемых фильмов 2025 года
Крупнейшие голливудские студии — Disney, Paramount Pictures и Warner Bros. готовят к релизу потенциальные хиты: live-action экранизацию мультфильма „Как приручить дракона“, ребуты кинокомиксов „Капитан Америка“, „Супермен“ и „Фантастическая четверка“, триквелы „Аватара“ Джеймса Кэмерона и „28 лет спустя“ Дэнни Бойла, научную фантастику от режиссера „Паразитов“ Пона Чжун-хо и готический хоррор от Гильермо дель Торо.
Рассказываем о самых ожидаемых фильмах года, занятых актерах и планируемых датах премьер.
Как приручить дракона
Популярная мультипликационная трилогия DreamWorks „Как приручить дракона“ получила live-action ремейк — с живыми актерами и анимированным драконом Беззубиком, созданным с помощью технологии CGI. По кадрам первого тизера „Как приручить дракона“ можно сделать вывод, что создатели попытались сохранить внешнее сходство Беззубика с версией из мультфильма.
Режиссером картины выступил Дин ДеБлуа, создатель оригинального „Как приручить дракона“. Главные роли исполнили Мейсон Темз („Черный телефон“), Джерард Батлер („300 спартанцев“) — первому досталась роль Иккинга, а второму — Стоика Обширного. В фильме также появится Ник Фрост, Нико Паркер, Джулианн Деннисон.
Премьера - 13 июня
Обезьяна
Оз Перкинс, создатель самого обсуждаемого фильма ужасов 2024 года „Собиратель душ“ не собирается останавливаться не достигнутом. В феврале выходит его новый хоррор „Обезьяна“, в основу сюжета которого вошел рассказ Стивена Кинга, вышедший в 1980-м году.
В центре сюжета два брата-близнеца Билл и Хэлл (Тео Джеймс), которые находят на чердаке дома заводную обезьянку, с каждым ударом металлических тарелок игрушки погибает кто-то из их близких. Братья решают избавиться от проклятой игрушки, однако. спустя много лет она возвращается в их жизнь — и, кажется, жаждет мести. Дистрибьютором фильма выступила студия Neon, которая прошлым летом выпустила „Собиратель душ“ — по всей видимости, нас ожидает новая убойная промо-кампания.
Премьера - 21 февраля
Капитан Америка: Дивный новый мир
Супергеройский блокбастер „Капитан Америка: Дивный новый мир“ станет первым фильмом о звездно-полосатом патриоте, снятым без участия Криса Эванса. Напомним, что с 2011 по 2019 годы именно этот актер исполнял роли Стива Роджерса, предводителя команды Мстителей. В „Дивном новом мире“ место Эванса займет Энтони Маки (Сокол), новую версию Сокола при этом сыграет Хоакин Торрес.
Режиссером четвертого фильма про Капитана Америку выступит Джулиус Она. Сюжет, как ожидается, будет сконцентрирован на противостоянии супергероя с суперзлодеем Лидером (Тим Блейк Нельсон) — биологом, заразившимся радиоактивной кровью Брюса Беннера в „Невероятном Халке“. В „Дивном новом мире“ также появятся Харрисон Форд, который сыграет президента, и Лив Тайлер, которая вернется к своей роли Бетти Росс, возлюбленной Беннера.
Премьера - 14 февраля
Супермен
Новый ребут „Супермена“ станет первым большим проектом DC Studios после прихода Джеймса Ганна и Питера Сафрана, новых генеральных директоров компании. Ганна многие помнят по марвеловским „Стражам Галактики“, в грядущем „Супермене“ он вновь займет место режиссера. Роль Кларка Кента сыграет малоизвестный актер — Дэвид Коренсвет из мини-сериала „Голливуд“ Райана Мерфи.
События фильма развернутся в Мегаполисе, во времена работы Кента в газете Daily Planet. Звезда „Удивительной миссис Мэйзел“ Рэйчел Броснахэн исполнит роль Лоис Лэйн, в лысого злодея Лекса Лютора перевоплотится британец Николас Холт, известный по супергеройскому блокбастеру „Люди Икс: Первый класс“.
Премьера - 11 июля
Фантастическая четверка: Первые шаги
„Фантастическая четверка: Первые шаги“ — третья экранизация старейшего комикса Marvel, права на который перешли компании Disney после продажи студии Fox. Первые две попытки Голливуда перенести „Фантастическую четверку“ на большой экран успехом не обернулись, однако у главы Marvel Studios Кевина Файги есть свое уникальное видение кинокомикса. Во-первых, фильм будет снят в жанре ретрофутуризма, во-вторых, в команде супергероев впервые появится робот HERBIE, хорошо знакомый фанатам оригинального комикса.
Режиссером „Первых шагов“ станет Мэтт Шекман, постановщик мини-сериала „ВандаВижн“. Главные роли сыграют Педро Паскаль („Одни из нас“), Ванесса Керби („Миссия невыполнима: Последствия“), Джозеф Куинн („Очень странные дела“), Эбон Мосс-Бакрак („Медведь“). В злодея Серебряного серфера перевоплотится Джулия Гарнер („Озарк“).
Аватар: Огонь и пепел
Ура! Новый фильм по вселенной „Аватара“ Джеймса Кэмерона не придется ждать еще тринадцать лет. Триквел, получивший подзаголовок „Огонь и пепел“, выйдет в мировой прокат в конце декабря 2025 года. В центре сюжета вновь окажется бывший морпех Джейк Салли (Сэм Уортингтон), его жена Нейтири (Зои Салдана), а также их дети.
В третьей части герои познакомятся с новым племенем планеты Пандора — на’ви, которые умеют управлять огнем. Параллельно в „Аватаре“ будет разворачиваться линия полковника Майлза Куоритча (Стивен Лэнг), главного злодея саги. К своим ролям также вернутся Кейт Уинслет, Сигурни Уивер, Джованни Рибизи, Джейсон Клемент и многие другие. Уна Чаплин („Игра престолов“), Мишель Йео („Все везде и сразу“), Дэвид Тьюлис („Гарри Поттер и Узник Азкабана“) сыграют новых персонажей.
Премьера - 19 декабря
Микки 17
Автор оскароносных „Паразитов“ Пон Чжун-хо возвращается с новым проектом — научно-фантастической сатирой „Микки 17“, в основу которой лег роман Эдварда Эштона „Микки 7“. Действие фильма разворачивается в далеком будущем. Главный герой — Микки Барнс (Роберт Паттинсон) участвует в колонизации ледяной планеты Нифльхейм. Согласно рабочему контракту Микки, после смерти его разум интегрируется в тело дубликата, которое ничем не отличается от оригинала. Во время очередной опасной миссии Микки чудом остается жив, однако после возвращения на базу понимает, что на его месте уже находится дубликат.
Если верить названию, всего в фильме будет 17 клонов — все в исполнении Роберта Паттинсона. На экране также появятся такие актеры, как Стивен Ён („Ходячие мертвецы“), Марк Руффало („Мстители“), Тони Коллетт („Реинкарнация“), Наоми Эки („Подай знак“), Холлидей Грейнджер („Страйк“).
Премьера - 7 марта
Франкенштейн
Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо, создатель „Лабиринта Фавна“ и „Формы воды“, готовит новый фильм, реализация которого заняла у него более десяти лет. В основу сюжета „Франкенштейна“ лег одноименный роман Мэри Шелли о талантливом ученом Викторе Франкенштейне и чудовище, которому он смог волею случая сумел подарить жизнь.
В новой экранизации классического хоррора Universal главные роли сыграют Оскар Айзек („Внутри Льюина Дэвиса“), Джейкоб Элорди („Эйфория), Миа Гот („Перл“), Кристоф Вальц („Джанго освобожденный“), Ларс Миккельсен („Карточный домик“) и Дэвид Брэдли („Игра престолов“). В новом году также выйдет фильм „Невеста!“ от режиссера Мэгги Джилленхол, который расскажет историю Невесты Франкенштейна. Главные роли у Джесси Бакли и Кристиана Бейла.
Премьера - 2 октября
Мир Юрского периода: Возрождение
„Мир Юрского периода: Возрождение“ — седьмая часть фантастической франшизы о парке аттракционов, населённом динозаврами. Будущий фильм, как ожидается, познакомит зрителей с новыми героями, роли которых исполнят Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли, Махершала Али, Руперт Френд. Постановщиком фильма выступит Гарет Эдвардс, широко известный по блокбастеру „Изгой один: Звездные войны: Истории“.
Действие новой части „Мира Юрского периода“ развернется спустя несколько лет после „Господства“: динозавры превратятся в редкий, исчезающий вид. Большая часть из них окажется на изолированных островах, куда обычным людям не добраться. Группа ученых-палеонтологов приходит к выводу, что динозавры могут стать ключом к лечению смертельной болезни и спасти человечество.
Премьера - 2 июля
28 лет спустя
В начале 2024 года было объявлено о разработке триквела зомби-хоррора „28 дней спустя“ режиссера Дэнни Бойла и сценариста Алекса Гарленда. В новом фильме планета вновь столкнется с эпидемией смертоносного зомби-вируса.
Главным героем вновь станет Макс в исполнении Киллиана Мерфи („Оппенгеймер“). Его экранными партнерами станут Джоди Комер („Убивая Еву“), Аарон Тейлор-Джонсон („Мстители 2“), Рэйф Файнс („Список Шиндлера“), Джек О’Коннелл („Молокососы“). Известно, что третья часть „28 дней спустя“ полностью снята на камеру iPhone 15 Pro Max — общий бюджет хоррора составил 75 млн долларов, что на данный момент является рекордом для всех фильмов, когда-либо снятых на смартфон.
Премьера - 20 июля