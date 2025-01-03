Страшная новость: у Эльмо Нюганена диагностировали рак

Поскольку Эльмо Нюганен сознательно держался подальше от социальных сетей, для обнародования новости он использовал аккаунт своей младшей дочери Сони в Facebook. В тексте, опубликованном вечером 31 декабря, говорится, что известный театральный деятель получил диагноз в результате обследования, проведенного из-за другой проблемы со здоровьем.

„Как-то недавно на репетиции я попытался выбежать на сцену, упал, меня отвезли в травмпункт и сделали томографию“, — описывает Нюганен. „Врач обеспокоенно говорит: „Да, у вас один позвонок сломан... Но мы также заметили... Одним словом — рак“.

В тексте Нюганена чувствуется и оптимистичная нота. „Нет худа без добра — это обнаружили! Именно поэтому я пишу: проверяйте себя! Особенно мужчины! Мы, упрямцы, редко ходим к врачам“, — отмечает он.

Хотя к посту прикреплено фото, где Нюганен закупает необходимые лекарства коробками, он обещает продолжать жить как прежде. „В остальном я продолжаю свою повседневную жизнь и работу (правда, теперь они имеют иной смысл и вес), и если мы встретимся, будем здороваться и спрашивать, как дела. Все как обычно“, — добавляет он. Под постом многие известные люди оставили слова поддержки.

Эльмо Нюганен женат на актрисе Linnateater Анне Реэман. У них три дочери: Саара, Мария-Нетти и Соня.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить