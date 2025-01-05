402 спектакля и 161 977 зрителей! 2024 год в Театре „Эстония“ выдался плодотворным - 2025 обещает стать еще более насыщенным

В 2024 году Национальная опера „Эстония“ представила публике три оперы, два балета и один мюзикл. На сцене театра были показаны оперы „Мадам Баттерфляй“ (совместно с сетью итальянских оперных театров Opera Lombardia), „Император Атлантиды“ (в сотрудничестве с театром Von Krahl) и „Кармен“, балетные постановки „Жизель“ и „Свет в конце мира“ (композитор – Алиссон Круусмаа), а также мюзикл „Кабаре“.

Начавшийся год обещает быть не менее насыщенным. Уже 6 января балетная труппа отправляется на гастроли в Испанию, где на следующей неделе в театре Teatro de la Maestranza в Севилье будут показаны постановки балета „Корсар“. В феврале состоится премьера совместного проекта с Opera Comique – сочетание оперы и балета „Пульчинелла“ и „Испанский час“ в постановке обладателя нескольких наград „Сезар“, французского кинорежиссёра Гийома Гальена. В марте на сцене снова появится оригинальная работа: балет „Ящерица“, начатый композитором Лепо Сумера, но завершённый Мяртом-Матисом Лиллем, в хореографии и постановке Марины Кеслер. В мае зрителей порадует комедийная интерпретация оперетты Штрауса „Летучая мышь“ в постановке Андруса Ваарика.

Генеральный директор Национальной оперы „Эстония“ Отт Маатен отметил, что прошедший год стал успешным для театра. „Искусство обладает силой менять мир к лучшему, и мы, эстонцы, причастные к его созданию, ощущаем особую ответственность и привилегию. От имени коллектива театра хочу поблагодарить нашу публику, друзей и поддерживающих нас. Ваши аплодисменты и присутствие дают нам силу и вдохновение. Без вас наш театр был бы всего лишь залом с пустыми рядами. Пусть новый год принесёт вам всем множество успехов!“

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