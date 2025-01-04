04.01.2025, 09:00
ИНТЕРВЬЮ | Как живет семья премьер-министра Эстонии? Кристен Михал мечтает о доме на берегу озера: „Сейчас я не могу себе позволить такую жизнь“(58)
ФОТО: | Erakogu
Рождество и Новый год премьер-министр Kристен Михал встретил в кругу семьи. В канун рождества журнал Kroonika побывал у премьер-министра в гостях в центре столицы, чтобы узнать, о чем мечтает семья главы правительства, состоящая из пяти человек.
Премьер-министр Эстонской Республики - под надежной охраной. На лестничной площадке автора этих строк встретила серьезного вида женщина, которая показала нужную квартиру на третьем этаже, зашла вместе со мной и осталась в тени рождественской елки, чтобы присутствовать при интервью. Это сотрудник специального правительственного учреждения, находящегося в ведении Департамента полиции и погранохраны, телохранитель, сопровождающий премьер-министра на каждом шагу.
Уже подписаны?