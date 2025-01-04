ИНТЕРВЬЮ | Как живет семья премьер-министра Эстонии? Кристен Михал мечтает о доме на берегу озера: „Сейчас я не могу себе позволить такую жизнь“

Премьер-министр Эстонской Республики - под надежной охраной. На лестничной площадке автора этих строк встретила серьезного вида женщина, которая показала нужную квартиру на третьем этаже, зашла вместе со мной и осталась в тени рождественской елки, чтобы присутствовать при интервью. Это сотрудник специального правительственного учреждения, находящегося в ведении Департамента полиции и погранохраны, телохранитель, сопровождающий премьер-министра на каждом шагу.

Кристен Михал (49) живет в занимающей два этажа квартире площадью 110 квадратных метров в историческом здании в центре Таллинна. Первым делом он интересуется, не хочу ли я выпить кофе, и тут же отправляется в открытый кухонный уголок, чтобы приготовить его. Эвелин Орас (49), спутница жизни премьер-министра, занимается своими воскресными делами, младший сын Оскар (7) свернулся калачиком на диване перед телевизором, играет в видеоигру, а старшие сыновья Магнус (18) и Карл (21) отправились в расположенную на втором этаже комнату для мальчиков. В высокие окна, выходящие на солнечную сторону, видны крыши соседних домов, и можно себе только представить, как жарко бывает иногда в этой квартире летом.