Бывшая жена Яниса Тиммы – о „похитившей“ его Седоковой: каждый раз, когда ходила в церковь, я молилась, чтобы он выбрался из этого ада

Пост в социальных сетях женщины, родившей в 2018 году Тимме сына Кристиана, начался с того, что она поделилась словами Марка Пугачева, друга покойного баскетболиста. В посте друг Тиммы, живущий в США, рассказал о том, как Седокова якобы пыталась посеять вражду между Тиммой и его семьей некоторое время назад.