04.01.2025, 13:00
Бывшая жена Яниса Тиммы – о „похитившей“ его Седоковой: каждый раз, когда ходила в церковь, я молилась, чтобы он выбрался из этого ада
ФОТО: | Vida Press / Läti Delfi / erakogu
Сана Оша, первая жена покончившего с собой в декабре латвийского баскетболиста Яниса Тиммы и мать его единственного отпрыска, резко высказалась о российской певице Анне Седоковой. В социальных сетях Оша утверждает, что семья Тиммы пыталась донести до баскетболиста, что Седокова не оказывает на него хорошего влияния, но Тимма этого не слушал.
Пост в социальных сетях женщины, родившей в 2018 году Тимме сына Кристиана, начался с того, что она поделилась словами Марка Пугачева, друга покойного баскетболиста. В посте друг Тиммы, живущий в США, рассказал о том, как Седокова якобы пыталась посеять вражду между Тиммой и его семьей некоторое время назад.
Уже подписаны?