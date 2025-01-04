04.01.2025, 16:52
Ушел из жизни режиссер и бывший директор по развитию Русского театра Прийт Валкна
ФОТО: Delfi Meedia
Ушел из жизни режиссер Прийт Валкна, который с 2001 по 2004 год занимал должность директора по развитию Русского театра, пишет rus.err.ee.
Валкна скончался на Бали в возрасте 53 лет. Об этом сообщил на своей странице в Facebook бывший член Рийгикогу Артур Тальвик.
„Просто не могу в это поверить. Кажется, будто это его обычная шутка, но на этот раз... Он ушел на острове Бали“, – написал Тальвик, выразив соболезнования близким.
Валкна родился 18 июля 1971 года. Он был режиссером, занимался организацией мероприятий в сфере культуры и много путешествовал. Также сотрудничал с Эстонским национальным телерадиовещанием – работал над телесериалом „Класс: жизнь после“. Кроме того, канал ETV транслировал его документальные фильмы о путешествиях.