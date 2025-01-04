Ушел из жизни режиссер и бывший директор по развитию Русского театра Прийт Валкна

Валкна скончался на Бали в возрасте 53 лет. Об этом сообщил на своей странице в Facebook бывший член Рийгикогу Артур Тальвик.

„Просто не могу в это поверить. Кажется, будто это его обычная шутка, но на этот раз... Он ушел на острове Бали“, – написал Тальвик, выразив соболезнования близким.

Валкна родился 18 июля 1971 года. Он был режиссером, занимался организацией мероприятий в сфере культуры и много путешествовал. Также сотрудничал с Эстонским национальным телерадиовещанием – работал над телесериалом „Класс: жизнь после“. Кроме того, канал ETV транслировал его документальные фильмы о путешествиях.

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