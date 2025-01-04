04.01.2025, 18:00
2025 год будет полон концертов! Смотрите, кто из всемирно известных звезд выступит в Эстонии и в соседних странах
сколько придется выложить за билеты?
ФОТО: Kollaaž: pressimaterjalid/Scanpix
2025 год официально начался, и впереди нас ждет по-настоящему насыщенное концертами лето, которое порадует любителей музыки, тем более что в Эстонию приедут мировые знаменитости. Соседним странам повезло не меньше: там тоже выступят многие настоящие звезды музыкального мира.
Концерты всемирно известных звезд в Эстонии пользуются огромным спросом - например, билеты на Imagine Dragons уже распроданы. Это будет насыщенное концертное лето: иностранные артисты приедут и в Таллинн, и в Тарту.
Уже подписаны?