2025 год будет полон концертов! Смотрите, кто из всемирно известных звезд выступит в Эстонии и в соседних странах

Концерты всемирно известных звезд в Эстонии пользуются огромным спросом - например, билеты на Imagine Dragons уже распроданы. Это будет насыщенное концертное лето: иностранные артисты приедут и в Таллинн, и в Тарту.

Наши соседи, Финляндия, Швеция, Латвия и Литва, также принимают у себя замечательных певцов и музыкантов. Кого из всемирно известных артистов в этом году заполучила Эстония, а кто достался нашим соседям? И сколько стоят билеты на концерты звезд мировой величины? Журнал Kroonika сделал обзор насыщенного календаря концертов в Эстонии и за ее пределами.