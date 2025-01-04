Культура
04.01.2025, 18:00

2025 год будет полон концертов! Смотрите, кто из всемирно известных звезд выступит в Эстонии и в соседних странах

 
сколько придется выложить за билеты?
Сабрина Карпентер, Билли Айлиш, Imagine Dragons
Сабрина Карпентер, Билли Айлиш, Imagine Dragons
ФОТО: Kollaaž: pressimaterjalid/Scanpix

2025 год официально начался, и впереди нас ждет по-настоящему насыщенное концертами лето, которое порадует любителей музыки, тем более что в Эстонию приедут мировые знаменитости. Соседним странам повезло не меньше: там тоже выступят многие настоящие звезды музыкального мира.

Концерты всемирно известных звезд в Эстонии пользуются огромным спросом - например, билеты на Imagine Dragons уже распроданы. Это будет насыщенное концертное лето: иностранные артисты приедут и в Таллинн, и в Тарту.

Наши соседи, Финляндия, Швеция, Латвия и Литва, также принимают у себя замечательных певцов и музыкантов. Кого из всемирно известных артистов в этом году заполучила Эстония, а кто достался нашим соседям? И сколько стоят билеты на концерты звезд мировой величины? Журнал Kroonika сделал обзор насыщенного календаря концертов в Эстонии и за ее пределами.

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