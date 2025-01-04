ФОТО | Вот такое начало года! Новый дом Сильвии Ильвес затопило: „Признаю, что у меня на самом деле не хватает денег“

В конце 2024 года самая известная эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес купила для себя и своих детей дом, который она ремонтирует и превращает в уютное жилище. Однако новый год начался для нее с неприятного сюрприза - в подвал дома просочилась вода.