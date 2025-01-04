04.01.2025, 19:15
ФОТО | Вот такое начало года! Новый дом Сильвии Ильвес затопило: „Признаю, что у меня на самом деле не хватает денег“(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
В конце 2024 года самая известная эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес купила для себя и своих детей дом, который она ремонтирует и превращает в уютное жилище. Однако новый год начался для нее с неприятного сюрприза - в подвал дома просочилась вода.
Виолончелистка Сильвия Ильвес в пятницу вечером поделилась в социальных сетях кадрами спасательной операции в своем доме. Музыкант наслаждалась в зимний снежный день бранчем со своими сыновьями, когда заглянула в подвал и обнаружила накопившуюся там воду.
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