В Японии в возрасте 116 лет скончалась старейшая женщина в мире

Чиновник, ответственный за политику в отношении пожилых людей, Ёситсугу Нагата сообщил, что Итоока скончалась 29 декабря в доме престарелых города Асия в центральной части Японии.

Итоока родилась 23 мая 1908 года в Осаке и была старшей из трёх детей. По данным Книги рекордов Гиннесса, в 20 лет она вышла замуж и имела четверых детей и пятерых внуков.

Во время учёбы в школе Итоока играла в волейбол и была известна своим жизнерадостным характером, отметил Нагата. Она дважды поднималась на гору Онтакэ высотой 10 067 метров. Во время Второй мировой войны она управляла офисом текстильной фабрики своего мужа. После его смерти в 1979 году Итоока жила одна в городе Нара.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, Итоока была старейшим живущим человеком после смерти 117-летней испанки Марии Браньяс Мореры в августе 2024 года. По состоянию на сентябрь прошлого года, в Японии насчитывалось более 95 000 человек в возрасте 100 лет и старше, 88% из которых – женщины.

По данным исследовательской группы в области геронтологии, в настоящее время старейшим человеком в мире является 116-летняя бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, которая родилась через 16 дней после Итооки.

Самым пожилым человеком в истории остаётся француженка Жанна Луиза Кальман, которая скончалась в августе 1997 года в возрасте 122 лет и 164 дней.

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