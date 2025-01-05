Шоубиз
05.01.2025, 13:00

Сумасшедшая сумма! Финалист Eesti Laul Янек раскрыл, сколько денег он потратил на участие в песенном конкурсе

 
EI ANNA ALLA Janeku tänavune Eesti Laulu lugu „Frozen“ on järjekorras kaheteistkümnes, mille ta on lauluvõistlusele saatnud.
EI ANNA ALLA Janeku tänavune Eesti Laulu lugu „Frozen“ on järjekorras kaheteistkümnes, mille ta on lauluvõistlusele saatnud.
ФОТО: KOLLAAŽ

В свежем обзоре новостей конкурса Eesti Laul Kroonika подробнее узнал о певце Янеке Вальгепеа, который уже пытался попасть на Евровидение в предыдущие годы. Янек, который выступал на Eesti Laul как бэк-вокалист и соло-артист, отправлял свои песни на конкурс двенадцать раз. Он верит, что его песня этого года затронет многих и достойно представит Эстонию на Евровидении.

Янеку (30) конкурс Eesti Laul не чужд: он был бэк-вокалистом у певицы Греты Паю в 2013 году на песне „Päästke noored hinged“ и в 2021 году, как соло-артист, с песней „House of Glass“ стал финалистом конкурса. Сейчас, два года спустя, Янек снова на сцене, и его конкурсная песня в этом году называется „Frozen“.

Певец рассказал, что участие в конкурсе этого года оказалось для него довольно дорогим, и он считает, что в будущем музыкальные видеоклипы для участников конкурса следует исключить, чтобы все конкурсанты могли как можно больше времени посвятить репетициям и сценическим постановкам. Также он уверен, что участие в Eesti Laul — это уникальная возможность, потому что артисты могут быть увидены не только зрителями в Эстонии, но и за рубежом.

Самая запоминающаяся песня на Eesti Laul... это „Päästke noored hinged“ Греты Паю. В тот раз я впервые вышел на сцену Eesti Laul. Я был бэк-вокалистом у Греты и в полуфинале, и в финале. Мы заняли достойное второе место!

Перед выходом на сцену для меня самое важное... разогреть голос и создать эффектный внешний вид.

Голос и внешность. Для Янека самое важное как для артиста - это иметь открытый голос и выглядеть впечатляюще.

А после выхода с сцены мне нравится... общаться с командой и коллегами по сцене, делиться свежими эмоциями.

Самое неловкое, что случилось на сцене. Это было в августе прошлого года, когда я пел на уличном концерте. Любопытно, что публика была в тени, а я нет. Когда пошел дождь, никто не переживал из-за ноутбука, с которого играли мои и другого артиста фонограммы. Когда наступил мой выход, ноутбук был поврежден водой, и во время моих песен были слышны всякие звуки Windows. Было одновременно и неловко, и смешно!

Нужно ли оплачивать расходы на Eesti Laul (музыкальное видео, продакшн) из своего кармана? Сколько уходит денег на участие в Eesti Laul? К сожалению, все приходится платить из собственного кармана! Я предполагаю, что расходы на мое участие в Eesti Laul составят от 18 000 до 20 000 евро. Это включает в себя музыкальное видео, продакшн песни, постановку, репетиции, костюмы, техническое оборудование и так далее. Музыкальное видео, конечно, это самая большая статья расходов, как и в прошлый раз, когда я участвовал. В этом году расходы примерно в два раза выше. Я очень доволен своим музыкальным видео, но возможно, в будущем стоит отказаться от музыкальных видео, чтобы все артисты могли больше времени уделить репетициям и сценическим выступлениям.

Из собственного кармана: стоимость участия в Эстонском песенном конкурсе в этом году составит 18 000 - 20 000 евро.

Послушайте песню Янеку для Eesti Laul здесь:

Какая песня конкурента вам нравится больше всего? Кто является для вас главным конкурентом? У меня нет определенного фаворита, но я хвалю качество песен Minimal Wind, а также в голове постоянно звучит песня Elysa. Думаю, в этом году нет одного явного конкурента, потому что очень много отличных песен, и я бы сказал, что минимум пять песен заслуживают выступления на сцене Евровидения. В предыдущие годы я не осмелился бы предложить больше двух песен. Явный конкурент определится, когда все участники представят свои песни на сцене.

Как вы относитесь к значению Eesti Laul и Евровидения для эстонской музыкальной сцены? Сцена Eesti Laul и Евровидения — это самые большие сцены, на которых могут выступить эстонские артисты. В последнее время в мире произошло так много неприятных событий, что раз в год мы все же можем устроить такой праздник, как Eesti Laul и Евровидение. Евровидение, безусловно, способствует развитию туризма, и это хорошо для Эстонии. Я сам прожил в Лондоне более десяти лет. Мне часто говорили, что они знают Эстонию благодаря Евровидению и что теперь они хотят посетить эту страну. Думаю, что, поскольку Эстония маленькая, участники Евровидения воспринимаются немного иначе, потому что у нас небольшое население, и я знаю, что мы искренне заботимся о наших людях и поддерживаем тех, кто представляет нас за рубежом. По крайней мере, я вижу и чувствую это именно так.

По словам Янека, это редкая возможность, потому что и эстонцы, и иностранцы могут наблюдать за артистом на Эстонском песенном конкурсе.

Самое безумное столкновение с фанатом. Недавно в Instagram обновилась функция, что если кто-то отмечает тебя в своей истории или посте, то при дальнейшем распространении открывается чат, который раньше нужно было отдельно подтверждать. Теперь десятки фанатов могут писать мне напрямую... Один фанат создал группу с названием „Frozen - Janek Eurovisionile“, в которой 56 человек, включая меня. Фанаты в возрасте от 13 до 18 лет. Они постоянно пишут, в основном обсуждают другие отборочные этапы Евровидения и мою песню. Они очень милые, некоторые даже поют мою песню и отправляют голосовые сообщения в группу. Иногда я им отвечаю — это делает их день лучше.

Верите ли вы, что участие в Eesti Laul поможет вам осуществить ваши мечты и планы, связанные с музыкой? Конечно, верю! Это редкая возможность, потому что на вас смотрят как местные, так и международные зрители. Напряжение велико, и нужно выкладываться на полную.

Сколько раз вы пытались участвовать в Eesti Laul, но не прошли? С какой песней и когда пытались попасть в конкурс? Я отправил на Eesti Laul двенадцать песен, в некоторые годы посылал по две, в некоторые — пропускал. „Frozen“ — это двенадцатая. Первая песня, которую я отправил, называлась „Ära iial alla anna“, мне тогда было 17 лет. Моя сильная сторона — решимость. Видимо, эта песня вдохновила меня, и вот я снова здесь.

Именно я должен выиграть Eesti Laul, потому что... как человек я никогда не хотел стать знаменитым артистом, чтобы привлечь внимание или заработать много денег. У меня просто есть хорошее понимание людей и много жизненного опыта, которым я хочу поделиться с людьми через музыку, чтобы вдохновить, направить и помочь им справиться с трудностями. Я артист, у которого есть послание, я в чем-то музыкальный терапевт. Говоря о песне, Евровидение — это конкурс песен, и у меня, пожалуй, одна из немногих песен, в которой есть мелодия, и она еще и запоминающаяся и красивая. Мой замысел также сильный, глубокий и красивый, и я надеюсь, что те, кто вникнет в него, найдут для себя посыл, который поможет им в жизни. Я верю, что моя песня затронет многих и может достойно представлять Эстонию на Евровидении.

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