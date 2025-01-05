Сумасшедшая сумма! Финалист Eesti Laul Янек раскрыл, сколько денег он потратил на участие в песенном конкурсе
В свежем обзоре новостей конкурса Eesti Laul Kroonika подробнее узнал о певце Янеке Вальгепеа, который уже пытался попасть на Евровидение в предыдущие годы. Янек, который выступал на Eesti Laul как бэк-вокалист и соло-артист, отправлял свои песни на конкурс двенадцать раз. Он верит, что его песня этого года затронет многих и достойно представит Эстонию на Евровидении.
Янеку (30) конкурс Eesti Laul не чужд: он был бэк-вокалистом у певицы Греты Паю в 2013 году на песне „Päästke noored hinged“ и в 2021 году, как соло-артист, с песней „House of Glass“ стал финалистом конкурса. Сейчас, два года спустя, Янек снова на сцене, и его конкурсная песня в этом году называется „Frozen“.
Певец рассказал, что участие в конкурсе этого года оказалось для него довольно дорогим, и он считает, что в будущем музыкальные видеоклипы для участников конкурса следует исключить, чтобы все конкурсанты могли как можно больше времени посвятить репетициям и сценическим постановкам. Также он уверен, что участие в Eesti Laul — это уникальная возможность, потому что артисты могут быть увидены не только зрителями в Эстонии, но и за рубежом.
Самая запоминающаяся песня на Eesti Laul... это „Päästke noored hinged“ Греты Паю. В тот раз я впервые вышел на сцену Eesti Laul. Я был бэк-вокалистом у Греты и в полуфинале, и в финале. Мы заняли достойное второе место!
Перед выходом на сцену для меня самое важное... разогреть голос и создать эффектный внешний вид.
А после выхода с сцены мне нравится... общаться с командой и коллегами по сцене, делиться свежими эмоциями.
Самое неловкое, что случилось на сцене. Это было в августе прошлого года, когда я пел на уличном концерте. Любопытно, что публика была в тени, а я нет. Когда пошел дождь, никто не переживал из-за ноутбука, с которого играли мои и другого артиста фонограммы. Когда наступил мой выход, ноутбук был поврежден водой, и во время моих песен были слышны всякие звуки Windows. Было одновременно и неловко, и смешно!
Нужно ли оплачивать расходы на Eesti Laul (музыкальное видео, продакшн) из своего кармана? Сколько уходит денег на участие в Eesti Laul? К сожалению, все приходится платить из собственного кармана! Я предполагаю, что расходы на мое участие в Eesti Laul составят от 18 000 до 20 000 евро. Это включает в себя музыкальное видео, продакшн песни, постановку, репетиции, костюмы, техническое оборудование и так далее. Музыкальное видео, конечно, это самая большая статья расходов, как и в прошлый раз, когда я участвовал. В этом году расходы примерно в два раза выше. Я очень доволен своим музыкальным видео, но возможно, в будущем стоит отказаться от музыкальных видео, чтобы все артисты могли больше времени уделить репетициям и сценическим выступлениям.
Послушайте песню Янеку для Eesti Laul здесь:
Какая песня конкурента вам нравится больше всего? Кто является для вас главным конкурентом? У меня нет определенного фаворита, но я хвалю качество песен Minimal Wind, а также в голове постоянно звучит песня Elysa. Думаю, в этом году нет одного явного конкурента, потому что очень много отличных песен, и я бы сказал, что минимум пять песен заслуживают выступления на сцене Евровидения. В предыдущие годы я не осмелился бы предложить больше двух песен. Явный конкурент определится, когда все участники представят свои песни на сцене.
Как вы относитесь к значению Eesti Laul и Евровидения для эстонской музыкальной сцены? Сцена Eesti Laul и Евровидения — это самые большие сцены, на которых могут выступить эстонские артисты. В последнее время в мире произошло так много неприятных событий, что раз в год мы все же можем устроить такой праздник, как Eesti Laul и Евровидение. Евровидение, безусловно, способствует развитию туризма, и это хорошо для Эстонии. Я сам прожил в Лондоне более десяти лет. Мне часто говорили, что они знают Эстонию благодаря Евровидению и что теперь они хотят посетить эту страну. Думаю, что, поскольку Эстония маленькая, участники Евровидения воспринимаются немного иначе, потому что у нас небольшое население, и я знаю, что мы искренне заботимся о наших людях и поддерживаем тех, кто представляет нас за рубежом. По крайней мере, я вижу и чувствую это именно так.
Самое безумное столкновение с фанатом. Недавно в Instagram обновилась функция, что если кто-то отмечает тебя в своей истории или посте, то при дальнейшем распространении открывается чат, который раньше нужно было отдельно подтверждать. Теперь десятки фанатов могут писать мне напрямую... Один фанат создал группу с названием „Frozen - Janek Eurovisionile“, в которой 56 человек, включая меня. Фанаты в возрасте от 13 до 18 лет. Они постоянно пишут, в основном обсуждают другие отборочные этапы Евровидения и мою песню. Они очень милые, некоторые даже поют мою песню и отправляют голосовые сообщения в группу. Иногда я им отвечаю — это делает их день лучше.
Верите ли вы, что участие в Eesti Laul поможет вам осуществить ваши мечты и планы, связанные с музыкой? Конечно, верю! Это редкая возможность, потому что на вас смотрят как местные, так и международные зрители. Напряжение велико, и нужно выкладываться на полную.
Сколько раз вы пытались участвовать в Eesti Laul, но не прошли? С какой песней и когда пытались попасть в конкурс? Я отправил на Eesti Laul двенадцать песен, в некоторые годы посылал по две, в некоторые — пропускал. „Frozen“ — это двенадцатая. Первая песня, которую я отправил, называлась „Ära iial alla anna“, мне тогда было 17 лет. Моя сильная сторона — решимость. Видимо, эта песня вдохновила меня, и вот я снова здесь.
Именно я должен выиграть Eesti Laul, потому что... как человек я никогда не хотел стать знаменитым артистом, чтобы привлечь внимание или заработать много денег. У меня просто есть хорошее понимание людей и много жизненного опыта, которым я хочу поделиться с людьми через музыку, чтобы вдохновить, направить и помочь им справиться с трудностями. Я артист, у которого есть послание, я в чем-то музыкальный терапевт. Говоря о песне, Евровидение — это конкурс песен, и у меня, пожалуй, одна из немногих песен, в которой есть мелодия, и она еще и запоминающаяся и красивая. Мой замысел также сильный, глубокий и красивый, и я надеюсь, что те, кто вникнет в него, найдут для себя посыл, который поможет им в жизни. Я верю, что моя песня затронет многих и может достойно представлять Эстонию на Евровидении.