Сумасшедшая сумма! Финалист Eesti Laul Янек раскрыл, сколько денег он потратил на участие в песенном конкурсе

Янеку (30) конкурс Eesti Laul не чужд: он был бэк-вокалистом у певицы Греты Паю в 2013 году на песне „Päästke noored hinged“ и в 2021 году, как соло-артист, с песней „House of Glass“ стал финалистом конкурса. Сейчас, два года спустя, Янек снова на сцене, и его конкурсная песня в этом году называется „Frozen“.

Певец рассказал, что участие в конкурсе этого года оказалось для него довольно дорогим, и он считает, что в будущем музыкальные видеоклипы для участников конкурса следует исключить, чтобы все конкурсанты могли как можно больше времени посвятить репетициям и сценическим постановкам. Также он уверен, что участие в Eesti Laul — это уникальная возможность, потому что артисты могут быть увидены не только зрителями в Эстонии, но и за рубежом.

Самая запоминающаяся песня на Eesti Laul... это „Päästke noored hinged“ Греты Паю. В тот раз я впервые вышел на сцену Eesti Laul. Я был бэк-вокалистом у Греты и в полуфинале, и в финале. Мы заняли достойное второе место!

Перед выходом на сцену для меня самое важное... разогреть голос и создать эффектный внешний вид.

А после выхода с сцены мне нравится... общаться с командой и коллегами по сцене, делиться свежими эмоциями.

Самое неловкое, что случилось на сцене. Это было в августе прошлого года, когда я пел на уличном концерте. Любопытно, что публика была в тени, а я нет. Когда пошел дождь, никто не переживал из-за ноутбука, с которого играли мои и другого артиста фонограммы. Когда наступил мой выход, ноутбук был поврежден водой, и во время моих песен были слышны всякие звуки Windows. Было одновременно и неловко, и смешно!