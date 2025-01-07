Мальчик молодой: 66-летняя Мадонна заинтриговала помолвкой с младшим на 38 лет возлюбленным

Американская певица привлекла внимание кардинальными изменениями в своей личной жизни.

Недавно она опубликовала в Instagram несколько занимательных фотографий. На одном из снимков певица запечатлена с 28-летним возлюбленным Акимом Моррисом, младшим на 38 лет. Мадонна в черном наряде идет рядом с ним, демонстрируя обручальное кольцо с крупным бриллиантом на безымянном пальце.

Фото сразу вызвало бурю слухов в Интернете. Поклонники предположили, что 66-летняя звезда таким образом сообщила о помолвке с молодым избранником и готовится выйти за него замуж.

Поздравляем с помолвкой!

Мадонна, вы помолвлены?

Прекрасная семья!

Однако сама Мадонна не комментирует эти слухи. Она не подтверждает и не опровергает информацию о помолвке.

Напомним, что Мадонна познакомилась с Акимом Моррисом еще в 2022 году, но отношения начали развиваться только летом 2024-го. Осенью пара пережила трудный период и даже расставалась, но спустя неделю снова возобновила роман.

Мадонна была замужем дважды. Ее первым мужем был режиссер Шон Пенн, с которым она состояла в браке с 1985 по 1989 год, а затем она вышла замуж за режиссера Гая Ричи, с которым прожила с 2000 по 2008 год.

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