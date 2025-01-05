05.01.2025, 19:00
Читательница, подумывающая о разрыве, не может поверить, что её партнёр смог совершить такое предательство в новогоднюю ночь(7)
"После окончания салюта я пошла домой и плакала около часа"
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В редакцию Naistekas написала состоящая в отношениях 27-летняя женщина, которая поделилась своими переживаниями по поводу поведения своего партнёра в новогоднюю ночь. Он совершил настолько неприемлемый для девушки поступок, что та теперь чувствует себя разбитой. Она надеялась, что злоба уйдёт, но, наоборот, гнев лишь разгорается всё сильнее. Как быть в такой ситуации?
Мое прощание с прошлым годом поначалу проходило как в сказке! Мы с моим партнером договорились, что проведем вечер вместе – приготовим вкусный ужин и торт, сделаем какие-то особенные коктейли, поиграем в парные настольные игры, а затем, непосредственно перед полуночью, встретимся с друзьями на пляже Штромка, посмотрим салют, откроем шампанское и потом пойдем к друзьям.
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