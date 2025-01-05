Читательница, подумывающая о разрыве, не может поверить, что её партнёр смог совершить такое предательство в новогоднюю ночь

В редакцию Naistekas написала состоящая в отношениях 27-летняя женщина, которая поделилась своими переживаниями по поводу поведения своего партнёра в новогоднюю ночь. Он совершил настолько неприемлемый для девушки поступок, что та теперь чувствует себя разбитой. Она надеялась, что злоба уйдёт, но, наоборот, гнев лишь разгорается всё сильнее. Как быть в такой ситуации?