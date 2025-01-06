Когда любимый в тюрьме: женщины, которые нашли любовь с осуждёнными преступниками, рассказывают о своих необычных отношениях

На телеканале Lifetime выходит сериал „Тюремные невесты“ (Prison Brides), рассказывающий истории женщин из Германии, Австралии и Великобритании, которые влюбились в заключённых из США. Их избранники отбывают сроки за вооружённые ограбления, нападения и незаконное хранение оружия.

Свеа и Джозеф: любовь на расстоянии

Первая героиня сериала — 29-летняя акушерка Свеа из Дюссельдорфа, Германия. Она признаётся, что до встречи с Джозефом у неё практически не было опыта в отношениях.

„Я училась дома, мне было не с кем поговорить. Однажды в интернете я увидела возможность переписываться с заключёнными из американских тюрем. Решила написать — просто поделиться мыслями. Всё равно он так далеко, что никому ничего не расскажет“, — объясняет она.

Свеа называет 30-летнего Джозефа „внимательным слушателем“, добавляя, что он понимающий и с хорошим чувством юмора. Сейчас он отбывает 11-летний срок в центральной тюрьме Мичигана за вооружённое ограбление, нападение и хранение огнестрельного оружия.

„Я не верила, что можно влюбиться в человека, которого никогда не видела, но это случилось“, — признаётся Свеа. Однако её друзья и семья не поддерживают её выбор.

Джозеф совершил преступление в 19 лет. „Да, это ужасный поступок, но он был очень молод. Я не оправдываю его, но все совершают ошибки: кто-то маленькие, кто-то большие. Он совершил большую ошибку, и я уверена, что больше такого не повторится“, — говорит Свеа.

Пара впервые встретилась на съёмках сериала. После освобождения Джозефа они провели первую ночь вместе в отеле, но вскоре столкнулись с бытовыми трудностями.

Эрин и Майкл: любовь требует жертв

33-летняя парикмахер из Австралии Эрин планирует переехать в Огайо, чтобы жить вместе с Майклом после его освобождения из тюрьмы. Однако ради этого ей пришлось оставить своего сына дома с его отцом.

„Мой сын для меня всё, но сейчас неподходящее время вырывать его из привычной среды — ему важна стабильность. Я постараюсь создать её для нас в Америке“, — объясняет Эрин.