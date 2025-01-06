Когда любимый в тюрьме: женщины, которые нашли любовь с осуждёнными преступниками, рассказывают о своих необычных отношениях
Родственную душу можно найти в самом неожиданном месте. Например, среди заключённых в тюрьме. Именно это произошло с этими молодыми женщинами.
На телеканале Lifetime выходит сериал „Тюремные невесты“ (Prison Brides), рассказывающий истории женщин из Германии, Австралии и Великобритании, которые влюбились в заключённых из США. Их избранники отбывают сроки за вооружённые ограбления, нападения и незаконное хранение оружия.
Свеа и Джозеф: любовь на расстоянии
Первая героиня сериала — 29-летняя акушерка Свеа из Дюссельдорфа, Германия. Она признаётся, что до встречи с Джозефом у неё практически не было опыта в отношениях.
„Я училась дома, мне было не с кем поговорить. Однажды в интернете я увидела возможность переписываться с заключёнными из американских тюрем. Решила написать — просто поделиться мыслями. Всё равно он так далеко, что никому ничего не расскажет“, — объясняет она.
Свеа называет 30-летнего Джозефа „внимательным слушателем“, добавляя, что он понимающий и с хорошим чувством юмора. Сейчас он отбывает 11-летний срок в центральной тюрьме Мичигана за вооружённое ограбление, нападение и хранение огнестрельного оружия.
„Я не верила, что можно влюбиться в человека, которого никогда не видела, но это случилось“, — признаётся Свеа. Однако её друзья и семья не поддерживают её выбор.
Джозеф совершил преступление в 19 лет. „Да, это ужасный поступок, но он был очень молод. Я не оправдываю его, но все совершают ошибки: кто-то маленькие, кто-то большие. Он совершил большую ошибку, и я уверена, что больше такого не повторится“, — говорит Свеа.
Пара впервые встретилась на съёмках сериала. После освобождения Джозефа они провели первую ночь вместе в отеле, но вскоре столкнулись с бытовыми трудностями.
Эрин и Майкл: любовь требует жертв
33-летняя парикмахер из Австралии Эрин планирует переехать в Огайо, чтобы жить вместе с Майклом после его освобождения из тюрьмы. Однако ради этого ей пришлось оставить своего сына дома с его отцом.
„Мой сын для меня всё, но сейчас неподходящее время вырывать его из привычной среды — ему важна стабильность. Я постараюсь создать её для нас в Америке“, — объясняет Эрин.
После трёх лет отношений на расстоянии она признаётся, что Майкл — её самый серьёзный партнёр. „Он просто невероятный человек: добрый, тёплый и с отличным чувством юмора. Мне жаль, что он в тюрьме, но я счастлива, что он хочет быть со мной“.
43-летний Майкл отбывает 8,5 лет за кражу, ограбление и хранение украденного имущества. Это не его первый срок: ранее он провёл в тюрьме 15 лет и вскоре после освобождения вновь оказался за решёткой.
Когда Эрин спросили, не боится ли она, что Майкл повторит свои ошибки, она выразила надежду на перемены: „Сейчас он намного старше, у него есть цель и ради чего жить“.
Эмма и Кёртис: любовь, рождённая в письмах
32-летняя Эмма, сотрудница почтовой службы из Лондона, прилетела в Мичиган, чтобы выйти замуж за 33-летнего Кёртиса. Они переписывались более двух лет. Кёртис отбывает 7-летний срок в тюрьме Сент-Луис за угон автомобиля и хранение оружия.
После токсичных отношений Эмма не хотела встречаться с кем-либо. „Я не была готова к близости. Переписка с заключённым дала мне возможность быть собой, но на моих условиях“, — делится она.
Кёртис сделал ей предложение через шесть месяцев после начала их переписки. Эмма со слезами признаётся: „Люди говорят, что я спасла Кёртиса, но он спас и меня“.
Пара вынуждена была пожениться до освобождения Кёртиса, чтобы он мог получить визу. Эмма тратит около 2500 долларов на каждую поездку в США, работая семь дней в неделю, чтобы накопить деньги.
„Задумывалась ли я, зачем всё это? Каждый день. Но я уже зашла слишком далеко, чтобы сдаться. Моя мама не растила меня, чтобы я бросала начатое“, — говорит Эмма.
Преступления Кёртиса её не пугают: „Он угнал машину и имел при себе оружие. Для Америки это не так страшно — у всех там есть оружие. Это был просто угон машины, который выглядел скорее как семейная ссора. Он не маньяк“.
Когда её спросили, как развиваются отношения с заключённым, Эмма отметила: „Интимные моменты крайне ограничены. Но нам обоим нравится использовать своё воображение, и мы пишем друг другу откровенные письма“.
Источник: Daily Mail