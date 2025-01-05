Прожил 30 лет: умер осел, который стал прототипом персонажа из мультфильма „Шрек“

Об этом сообщили сотрудники американского зоопарка Barron Park Donkeys в Instagram. Перри прожил 30 лет. Почти всю свою жизнь он провел в зоопарке в Калифорнии. В 1999 году аниматоры из компании Pacific Data Images впервые встретились с животным и долгое время наблюдали за ним, после чего воссоздали в мультфильме его точный образ.

„Мы будем скучать по тебе, Перри. Ты был особенным, мы никогда тебя не забудем. За свою долгую жизнь Перри завоевал сердца сообщества Беррон-Парка и далеко за его пределами“, - говорится в сообщении зоопарка.

Причиной смерти Перри стала болезнь. Он страдал ламинитом - воспалением чувствительной мягкой ткани, расположенной между копытным рогом и копытной костью. Чтобы животное не терпело невыносимую боль заведующие зоопарка решили его усыпить.

Смотрительница Дженни Киратли отметила в комментарии Palo Alto Online, что осла сотрудник зоопарка перепробовали все возможные методы для облегчения боли, в частности, лазерную терапию и массаж, но в начале этой недели стало ясно, что состояние животного ухудшается. В последние недели своей жизни осел проводил много времени на пастбище с людьми, которые за ним ухаживали.

„В течение месяца он просто стоял на трех ногах, а четвертую держал поднятой, что добавляло дополнительный вес на правый бок. Он явно испытывал сильную боль, принимал много обезболивающих. Помощники целый день наблюдали за ним и надеялись, что это пройдет“, - добавила она.

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