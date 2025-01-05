05.01.2025, 15:15
ГАЛЕРЕЯ | Блеск и роскошь! Смотрите, как самые гламурные женщины Эстонии отпраздновали наступление нового года(5)
В субботу вечером в ресторане Aamen состоялась вечеринка „Sparkling Queen“, на которую собрались самые красивые женщины, чтобы ярко отметить наступление нового года. Смотрите в галерее, кто присутствовал на этом праздничном мероприятии.
На этом шикарном мероприятии для гостей играл музыку DJ Morna. Участники наслаждались изысканными угощениями, поднимали бокалы с игристым вином и наслаждались приятной компанией.
Среди присутствующих на новогодней вечеринке была и Тиина Янтсон, организатор конкурсов красоты, которая за десятилетия провела более сотни подобных мероприятий.