Шоубиз
05.01.2025, 15:15

ГАЛЕРЕЯ | Блеск и роскошь! Смотрите, как самые гламурные женщины Эстонии отпраздновали наступление нового года

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В субботу вечером в ресторане Aamen состоялась вечеринка „Sparkling Queen“, на которую собрались самые красивые женщины, чтобы ярко отметить наступление нового года. Смотрите в галерее, кто присутствовал на этом праздничном мероприятии.

На этом шикарном мероприятии для гостей играл музыку DJ Morna. Участники наслаждались изысканными угощениями, поднимали бокалы с игристым вином и наслаждались приятной компанией.

Среди присутствующих на новогодней вечеринке была и Тиина Янтсон, организатор конкурсов красоты, которая за десятилетия провела более сотни подобных мероприятий.

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