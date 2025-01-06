ПАПАРАЦЦИ | Дженнифер Энистон показала роскошную фигуру в бикини

Голливудская актриса Дженнифер Энистон была замечена во время традиционной ежегодной поездки в Кабо-Сан-Лукас, Мексика, в компании друзей, включая Джейсона Бейтмана.

По информации Page Six, 55-летняя звезда продемонстрировала стройную фигуру в ярко-розовом топе бикини и светло-голубых плавках, наслаждаясь отдыхом у элитного бассейна. Энистон завершила свой стильный образ солнцезащитными очками-авиаторами, а её карамельные локоны свободно спадали и были слегка завиты.

Фотографы также запечатлели момент, когда актриса сняла с бедер прозрачный розовый саронг.

Что касается Бейтмана, он тоже продемонстрировал свое подтянутое телосложение.

55-летний актер без рубашки носил темные плавки, демонстрируя свой пресс с кубиками пресса и мускулистые руки.

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