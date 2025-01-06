Рига превращается во Владивосток – на улицах латвийской столицы появились вывески на русском

В городе из-за съемок южнокорейского триллера под названием „Humint“ были введены некоторые ограничения. Сюжет фильма рассказывает о напряженных отношениях между южнокорейскими и северокорейскими шпионами в российском Владивостоке, переплетенных с любовной линией. Термин Humint - Human Intelligence - считается новым словом в социальной инженерии и подразумевает сбор и обобщение информации. В актерский состав фильма вошли такие известные корейские актеры, как Чо Ин Сон, Пак Чон Мин, Пак Хэ Джун и Шин Се Гён.

Доказательство того, что действие картины развернуться в России, уже можно увидеть в рижском районе Вецмилгравис. Там над входом в одно из промышленных зданий появилась вывеска „Порт Владивосток. Причал №2“.

Ранее сообщалось, что в качестве одного из основных объектов для съемок выбран аэродром Спилве, где будут происходить ключевые напряженные события в финале фильма. Съемки на аэродроме Спилве запланированы с 29 января по 18 февраля 2025 года. В период подготовки к съемкам в прилегающей территории аэродрома Спилве будут установлены временные декорации для реализации художественных замыслов фильма.

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