Культура
06.01.2025, 17:31

ГАЛЕРЕЯ | Сочельник в Ласнамяэ: жители Таллинна пришли погрузиться в атмосферу Рождества и помолиться о мире и душе

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Сочельник в ласнамяэском Храме, 2025
Сочельник в ласнамяэском Храме, 2025
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В ласнамяэском Храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» началось торжественное богослужение в честь празднования Рождественского сочельника. Это важное событие собрало множество прихожан, которые пришли разделить радость наступления одного из главных праздников христианского мира — Рождества Христова.

С самого утра храм утопал в огнях рождественских свечей. Нежный аромат ладана наполнял воздух, создавая атмосферу уюта и духовного подъема. К 17 часам вечера прихожане, несмотря на морозную погоду, спешили к храму, чтобы зажечь свечи, помолиться и принять участие в праздничной службе.

Настоятель храма обратился к собравшимся с проникновенной проповедью и провел праздничное богослужение.

Празднование Сочельника в храме стало настоящим объединяющим событием для жителей Ласнамяэ. Люди разных возрастов пришли сюда, чтобы почувствовать единство и прикоснуться к святыне. Множество улыбок, тёплых слов и добрых пожеланий создали атмосферу настоящего рождественского чуда.

Во дворе храма прихожане наслаждаются красотой морозного вечера. Снежный покров, искрящийся в свете уличных фонарей, придавал торжеству сказочную атмосферу. Некоторые делали фотографии на память об этом дне.

Расписание богослужений до конца месяца можете посмотреть здесь:

Фотогалерея этого праздничного вечера запечатлела самые яркие моменты: огоньки свечей, счастливые лица прихожан, великолепие убранства храма и зимние пейзажи вокруг. Эти снимки станут тёплым воспоминанием о том, как важно сохранять тепло и доброту в себе.

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