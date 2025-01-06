С „девушкой Бонда“ Дениз Ричардс произошла катастрофа на съемках: у нее лопнули имплантаты в груди

Актриса Дениз Ричардс вспомнила в эфире SiriusXM, как получила ужасную травму во время съемок третьего сезона реалити-шоу „Спецназ: самое тяжелое испытание в мире“.

„Я прыгнула с моста - и тогда у меня лопнули имплантаты в груди“, - сказала Ричардс. Она считает, что травма была вызвана ремнями, которые были вокруг ее тела во время прыжка с моста.

Ричардс до сих пор не привела свою грудь в порядок. „Я должна была сделать это месяц назад, но не смогла, потому что шли съемки“, - объяснила она. Реалити-шоу операцию не оплатить, поэтому Ричардс придется заплатить за дорогостоящую операцию из своего кармана.

„Мне кажется, что, снимаясь в этом шоу, мы, по сути, под расписку отказались от своей жизни. Это опасно“, - добавила она. Участникам реалити-шоу приходится выполнять задания в рамках отбора в спецназ США.

Ричардс будет участвовать в третьем сезоне сериала вместе с такими звездами, как Триста Саттер, Стивен Болдуин, Броди Дженнер, Кристи Карлсон Романо и Кэм Ньютон.

Дениз Ричардс — американская актриса и модель, известная благодаря своим ролям в кино и на телевидении. После окончания школы она начала карьеру в модельном бизнесе, работая в таких модных столицах, как Нью-Йорк, Париж и Токио. Ее внешность и харизма быстро привлекли внимание, что открыло ей путь в индустрию развлечений.

Дениз приобрела широкую известность после выхода фильма „Звездный десант“ (1997), где она сыграла роль Кармен Ибаньес. Однако настоящий прорыв в её карьере произошел после участия в триллере „Дикость“ (1998), где она исполнила одну из главных ролей. Актриса также снялась в фильме о Джеймсе Бонде „И целого мира мало“ (1999), где воплотила образ учёной-доктора Кристмас Джонс. Помимо кино, Дениз активно участвовала в телевизионных проектах, таких как „Красавцы“, „Друзья“ и собственное реалити-шоу „Дениз Ричардс: Это сложно“.

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