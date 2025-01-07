Шоубиз
07.01.2025, 08:00

Попавшая в отделение ЭМО Сильвия Ильвес: „Это заставило меня серьёзно задуматься, как же мне повезло...“

 
Silvia Ilves
Silvia Ilves
ФОТО: AIVAR KULLAMAA

„У меня никогда не было дорожных происшествий, и я никогда не была так близка к автомобильной аварии. На самом деле, всё закончилось очень хорошо. Это была счастливая неудача“, — говорит самая известная виолончелистка Эстонии Сильвия Ильвес, которая могла получить очень серьёзные травмы.

Недавно мы писали, что для Сильвии Ильвес (32) новый год начался с неприятного сюрприза: подвал виолончелистки оказался затоплен. Теперь Сильвию постиг новый удар. Она переходила дорогу на пешеходном переходе, и одна машина чуть было не сбила её.

Сильвия Ильвес рассказала Kroonika, что эта пугающая ситуация произошла позавчера. „Я разговаривала по телефону с коллегой, которая живёт в Кийза, по поводу подвала (недавно подвал нового дома Сильвии затопило — прим. ред.). В это время я заметила, что автобус не поворачивает туда, куда я думала, он должен повернуть. Я попросила водителя сделать экстренную остановку. Так и вышло: автобус переехал мост через реку Кейла и затем остановился“,– вспоминает Сильвия. Она завершила разговор, поблагодарила водителя за остановку и вышла из автобуса.

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