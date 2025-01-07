07.01.2025, 08:00
Попавшая в отделение ЭМО Сильвия Ильвес: „Это заставило меня серьёзно задуматься, как же мне повезло...“
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„У меня никогда не было дорожных происшествий, и я никогда не была так близка к автомобильной аварии. На самом деле, всё закончилось очень хорошо. Это была счастливая неудача“, — говорит самая известная виолончелистка Эстонии Сильвия Ильвес, которая могла получить очень серьёзные травмы.
Недавно мы писали, что для Сильвии Ильвес (32) новый год начался с неприятного сюрприза: подвал виолончелистки оказался затоплен. Теперь Сильвию постиг новый удар. Она переходила дорогу на пешеходном переходе, и одна машина чуть было не сбила её.
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