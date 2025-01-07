Попавшая в отделение ЭМО Сильвия Ильвес: „Это заставило меня серьёзно задуматься, как же мне повезло...“

Недавно мы писали , что для Сильвии Ильвес (32) новый год начался с неприятного сюрприза: подвал виолончелистки оказался затоплен. Теперь Сильвию постиг новый удар. Она переходила дорогу на пешеходном переходе, и одна машина чуть было не сбила её.

Сильвия Ильвес рассказала Kroonika, что эта пугающая ситуация произошла позавчера. „Я разговаривала по телефону с коллегой, которая живёт в Кийза, по поводу подвала (недавно подвал нового дома Сильвии затопило — прим. ред.). В это время я заметила, что автобус не поворачивает туда, куда я думала, он должен повернуть. Я попросила водителя сделать экстренную остановку. Так и вышло: автобус переехал мост через реку Кейла и затем остановился“,– вспоминает Сильвия. Она завершила разговор, поблагодарила водителя за остановку и вышла из автобуса.